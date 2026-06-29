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Bakan Kacır: Öğrencilerimizi, TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz

29.06.2026 - 14:20 | Son Güncellenme:

#Bilim#Teknoloji#Öğrenciler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yaz tatilini bilim ve teknoloji ile dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz" dedi.

Bakan Kacır: Öğrencilerimizi, TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm öğrencileri TÜBİTAK’ın yaz etkinliklerine davet etti. Bakan Kacır, "Yaz tatilini bilim ve teknoloji ile dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz. Keşfetme, öğrenme, tasarlama ve üretme heyecanı yaz boyunca devam edecek. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Yaz Akademileri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu, Milli Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu, TÜBİTAK Bilim Kampları, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri ve Kafede Bilim Etkinlikleri ve TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları ile bu yazı da birlikte, eğlenerek ve öğrenerek geçireceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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