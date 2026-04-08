Bakır 3 haftanın zirvesini gördü

Londra Metal Borsası’nda 3 ay vadeli bakır fiyatı yüzde 2,9’a kadar yükselerek ton başına 12.680 dolara çıktı ve son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Küresel piyasalarda risk iştahının yeniden canlanmasıyla birlikte alüminyum da yüzde 0,73 artışla 3.501,50 dolara yükseldi.

Ateşkes, Başkan Donald Trump’ın İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırı için koyduğu sürenin dolmasına iki saat kala sağlandı. Bu gelişme petrol fiyatlarında son altı yılın en sert düşüşünü tetiklerken, hisse senetlerinde yükseliş ve metallerde talep beklentilerinin güçlenmesiyle sonuçlandı.

Analistler, ateşkesin geçici niteliğine dikkat çekiyor. Shuohe Asset Management’tan Gao Yin, piyasalarda pozisyonların artmasına rağmen yılbaşındaki likidite destekli rallinin geri dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Alüminyum açısından Hürmüz Boğazı’nın açılması kritik önem taşıyor. Orta Doğu, küresel üretimin yaklaşık yüzde 10’unu karşılıyor ve boğazın kapanması ile İran’ın Bahreyn ve BAE’deki tesislere yönelik saldırıları arzı sekteye uğratmıştı.

Diğer metallere bakıldığında da çinko fiyatı yüzde 1,3, kurşun yüzde 0,77, nikel yüzde 2 ve kalay yüzde 5,17 yukarıda.