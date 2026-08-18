Bakır fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor

Bakır fiyatları geçen yıl başlayan yükseliş eğilimini bu yıl da sürdürüyor. Dünya genelinde veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektrik iletim sistemlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bakıra olan talebi artırırken, ekonomide üretim faaliyetlerinin güçleneceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

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Öte yandan, arz tarafındaki sıkışıklık da yükselişte etkili oldu. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların ardından kükürt tedarik zincirinde görülen sorunlar, bakır üretim süreçlerini olumsuz etkileyerek piyasadaki arz endişelerini artırdı. Talebin güçlü seyrini koruması ve arz tarafındaki bu kısıtların bir araya gelmesi fiyatların tarihi zirvelere yaklaşmasında belirleyici oldu.

Ayrıca ABD'de son açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyonun yavaşladığını ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin endişelerin arttığını ortaya koydu. Bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini artıracağına yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu. Faiz artırımı baskısının azalması da emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

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Bu gelişmelerle, bakırın libresi dün 6,73 dolara kadar yükselerek rekor seviyeyi test etti. Bakırın libresi, 6 Ağustos'ta 6,83 dolarla rekor kırmıştı. Bakır fiyatları bu yıl yüzde 18'in üzerinde değer kazandı. Bakırın libresi daha sonra 6,56 dolar seviyesinde dengelendi.