Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBakır ve alüminyumda arz açığı bekliyor
HaberlerUzmanparaBakır ve alüminyumda arz açığı bekliyor

Bakır ve alüminyumda arz açığı bekliyor

JP Morgan, 2026 yılı için küresel bakır piyasasında 130 bin tonluk arz açığı öngördü.

23.02.2026 - 12:48 | | Foreks Haber
Bakır ve alüminyumda arz açığı bekliyor

Banka, artan hurda arzı ve 2025 yılında yaşanan büyük arz kesintilerinin bir kısmının devreye girmesiyle birlikte bakır piyasasının 2027 yılında yeniden mütevazı bir arz fazlasına geçmesini bekliyor.

Haberin Devamı

Fiyat tahminlerine göre JP Morgan, bakırın 2026’nın ikinci çeyreğinde ton başına 13.500 dolar, üçüncü çeyreğinde ise 13.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

Alüminyum tarafında ise 2026 yılında 230 bin tonluk arz açığı bekleniyor. Banka, alüminyum fiyatlarının 2026’nın ikinci çeyreğinde ortalama 3.200 dolar/ton seviyesinde gerçekleşeceğini ve yılın ikinci yarısında da büyük ölçüde destekli kalacağını tahmin ediyor.

Caner Erkin'in olaylı Sakaryaspor kariyeri! 12 maçta 4. kırmızı kart

Caner Erkin'in olaylı Sakaryaspor kariyeri! 12 maçta 4. kırmızı kart

Volkan Demirel ve Zeynep Sever’in minik mutluluğu: Yasmin 1 yaşında!

Volkan Demirel ve Zeynep Sever’in minik mutluluğu: Yasmin 1 yaşında!