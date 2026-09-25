Bal üreticisi 4 yıl önce aldığı öneri ile yola çıktı: 2 altın madalya kazandı

Akademisyen eşinin tayini dolayısıyla 4 yıl önce geldiği Şırnak'ta tanıştığı Mehmet Zeki Sidar'ın da önerisi ve 10 kovan desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Göktepe, Namazdağı eteklerindeki 1640 rakımlı Balveren beldesinde üretimini sürdürüyor

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Göktepe, 165'i arılı, 35'i sepetli olmak üzere toplam 200 kovanla yıllık yaklaşık 2,5 ton bal üretiyor, kalitesine güvendiği balını yurt dışında düzenlenen yarışmalara da gönderiyor.

2025 yılının ocak ayında Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda "Altın Lezzet Ödülü" alan Göktepe'nin ürettiği bal, bu yıl da 27 Haziran'da Londra'da gerçekleştirilen "Uluslararası Kaliteli Bal Yarışması'nda" altın madalya kazandı.

YARIŞMADA DERECELER "KÖR TADIM TEKNİĞİ"YLE BELİRLENİYOR

Yusuf Göktepe, Paris'te büyük emekle ürettiği balının katıldığı yarışmalarda art arda iki yıl altın madalyaya layık görülmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Kendi markasıyla üretim yaptığını ifade eden Göktepe, kaliteli bal üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Göktepe, "Balda kalitemizin farkındayız. Katıldığım yarışmalarda dereceler kurul tarafından kör tadım tekniğiyle belirleniyor. Bu tür yarışmalardan dereceyle dönmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Balımızın gerçek değerini kazanabilmesi için bu yarışmalar bizim için çok önemli ve gurur kaynağı." dedi.

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"ÖDÜLLÜ BALIMIZI TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERECEĞİZ"

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10 kovanla başladığı arıcılığı 200 kovanla sürdürdüğünü anlatan Göktepe, arı ürünlerini kargoyla tüm Türkiye'ye ulaştırdığını söyledi.

Göktepe, her yıl arılarını 3 ay boyunca Hakkari'nin 2 bin 300 rakımlı Akkuş köyündeki yaylaya götürdüğünü, bu yıl ise kent genelinde yağışların bol, floranın zengin olmasından dolayı kentte kaldıklarını ifade ederek, "Bu yıl bahar ayında kent yeterince yağış aldığından bitki örtüsü çok iyiydi. Burada kalarak hasadımızı geçen hafta tamamladık. Şu an hazırlık aşamasındayız. Bir hafta 10 gün içerisinde kargoyla ödüllü balımızı gelen siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine göndereceğiz." diye konuştu.

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Bu yıl balda verimin de rekoltenin de iyi olduğunu belirten Göktepe, aldığı ödüller sayesinde ürettiği balın marka haline geldiğini ifade etti.

Göktepe, siparişlere yetişemediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok fazla dönüş alıyoruz. Bizim gibi kaliteli ve temiz bal üretimi yapan yerel arıcılardan da tahlil yaptırarak bal alıp müşterilere kaliteli bal ulaştırıyoruz. Daha kaliteli bal üretmek için de çalışmalarımız sürüyor. Bizim gibi kaliteli bal üreten yerel arıcıları da destekleyeceğiz. Bu tür ödüller sadece bize değil, bölgedeki arıcılara da fayda sağlıyor."

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"BALIMIZA GÜVENİYORUZ"

Sunduğu destekle Yusuf Göktepe'nin arıcılık yapmasına vesile olan Mehmet Zeki Sidar da 20 yıldır arıcılık yaptığını anlattı.

Göktepe'yle de 4 yıldır kaliteli bal üretmek için birlikte çalıştıklarını dile getiren Sidar, bu yıl yeterli yağıştan dolayı kışlaklarda kaldıklarını söyledi.

Sidar, "Burası dağlık ve ormanlık olduğu için bitki örtüsü çok kaliteli. Bu nedenle kaliteli bal çıkıyor. 250 kovanım var. Bu hafta inşallah sağımımızı gerçekleştireceğiz. İyi bir verim bekliyoruz. Balımıza güveniyoruz. Kesinlikle kimyasal kullanmadan tamamen organik bal üretiyoruz. Bu bal, aroması ve kalitesiyle yurt içinin yanı sıra yurt dışından da alıcı buluyor." dedi.​​​​​​​