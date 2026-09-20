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UzmanparaBalık tezgahlarında sezon bereketi! Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: '3 yıldır zam yapmadık'
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Balık tezgahlarında sezon bereketi! Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: '3 yıldır zam yapmadık'

20.09.2026 - 09:55 | Son Güncellenme:

#Balık#Hamsi Fiyatları#Palamut

Av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları yeniden hareketlendi. İstanbul’daki tezgahlarda hamsi, istavrit, palamut ve sardalya yerini alırken, denizlerdeki bolluğun fiyatlara da yansıdığı belirtildi. Balıkçı Kenan Balcı, özellikle hamsi, palamut ve istavritte yaşanan bolluk sayesinde vatandaşın bu sezon daha uygun fiyatlarla balık tüketebileceğini söyledi.

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Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

Balık fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalardan biri ise son üç yıla ilişkin oldu. Balcı, üç yıldır balık fiyatlarına zam yapmadıklarını belirterek, artan gıda fiyatlarına rağmen balığı mümkün olduğunca uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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BALIK SEZONU BEREKETLİ BAŞLADI

Av yasağının sona ermesiyle balık sezonu başlarken, İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başladı. Bu sezon özellikle hamsi, palamut ve istavritte yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığı belirtildi. Balıkçı Kenan Balcı, artan gıda fiyatlarına rağmen balık fiyatlarını mümkün olduğunca uygun seviyede tuttuklarını ifade etti.

Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

"ÜÇ YILDIR BALIK FİYATLARINA ZAM YAPMADIK"

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Balıkçı Kenan Balcı, son 3 yıldır balık fiyatlarında artış yapmadıklarını belirterek, "Üç yıl önce hangi fiyatlardan balık satıyorsak bugün de vatandaşımıza aynı şekilde uygun fiyatlarla balık ulaştırmaya çalışıyoruz. Enflasyona inat üç yıldır balığa zam yapmadık" dedi.

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Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

HAMSİ 200, PALAMUT 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Denizlerde bu sezon balık bolluğu yaşandığını söyleyen Balcı, hamsi, palamut ve istavritin bol miktarda avlandığını belirtti. Balcı, "Bu sene hamsi, palamut ve istavrit denizlerimizden bol bol çıkıyor. Hamsinin kilosu 200 lira. Palamut ise büyüklüğüne göre 100, 120 ve 150 lira arasında satılıyor. Vatandaşlarımız bu yıl bol bol ucuz balık yiyebilecek" diye konuştu.

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Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

"BALIK HEM UYGUN HEM BESİN DEĞERİ YÜKSEK"

Balığın artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar için ekonomik seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Balcı, besin değerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Balcı, "Balık, hem fiyatı uygun hem de besin değeri çok yüksek bir gıda. Vatandaşlarımız haftada en az iki kez balık tüketmeli. Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza balık yedirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

"DENİZLERİMİZDE BOLLUK VAR"

Yaklaşık yarım asırdır balıkçılık yaptığını belirten Balcı, denizlerin doğal bir besin kaynağı olduğunu söyledi. Balcı, "Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Deniz bize milyarlarca, çeşit çeşit balık veriyor. Altından daha değerli. İçinde katkı maddesi olmayan doğal besin kaynağı balığı bizlere sunuyor. Bizler denizlerimizin her zaman kıymetini bilmemiz gerekiyor. Denizin suyu balık olsaydı şimdiye kadar çoktan bitmişti. Ama her sene bol bol balık vermeye devam ediyor" dedi.

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Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

"ENFLASYON ATEŞİNİ BALIKÇILAR SÖNDÜRÜYOR"

Balık fiyatlarının son yıllarda büyük ölçüde aynı seviyelerde kaldığını dile getiren Balcı, "Artan fiyatlar karşısında vatandaşımızın uygun ve sağlıklı gıdaya ulaşması çok önemli. Bu yıl denizlerimizde bolluk var. Biz de bu bolluğu vatandaşımıza uygun fiyatlarla yansıtmaya devam ediyoruz. Enflasyonun ateşini balıkçılar söndürüyor" diye konuştu.

Balık tezgahlarında sezon bereketi Hamsi, palamut ve istavritte fiyatlar şaşırtıyor: 3 yıldır zam yapmadık

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