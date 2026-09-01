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Balıkçılar 'vira bismillah' dedi

01.09.2026 - 07:16 | Son Güncellenme:

#Balıkçılık#Av Sezonu#Karadeniz

Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar, 'vira bismillah' diyerek ağlarını denizle buluşturdu.

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Balıkçılar vira bismillah dedi

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan`da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege`de bugün sona erdi.

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 Av yasağı döneminde teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezona hazırlanan balıkçılar, bugün `vira bismillah` diyerek ağlarını denizle buluşturdu.

İstanbul’da 4,5 aylık av yasağının ardından 1 Eylül itibariyle balıkçılık av sezonu açıldı. Sezon açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın katılımıyla Sarıyer Kireçburnu sahilinde gerçekleştirildi. Açılış töreninde Vali Yardımcısı Kaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar yaparken, Balıkçılar için İstanbul İl Müfütüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel dua okudu.

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"GELECEK NESİLLERE SUYLA, HAYATLA VE BEREKETLE DOLU DENİZLER BIRAKMALIYIZ"

Törende konuşan, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "İlimizde 14 bini aşkın balıkçımız, 48 Su Ürünleri Kooperatifimizin ortağı konumundalar. 57 balıkçı barınağımız ile onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız balıkçılarımızın faaliyetlerini daha uygun, daha güvenli ve sürdürülebilir koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak, denizlerimizdeki kaynaklarımızı korurken balıkçılığımızı güvence altına almak. Balıklarımızın yılda en az bir kez üremelerine imkan sağlamalıyız. Birlikte gelecek nesillere suyla, hayatla ve bereketle dolu denizler bırakmalıyız. Bütün balıkçılarımıza kazasız, bereketli ve bol mahsullü bir av sezonu diliyorum" dedi.

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"NE KADAR ÇOK BALIK TUTARSANIZ O KADAR UCUZ BALIK YİYECEĞİZ"

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Balıkçılığın kutsal bir iş olduğunu ve balıkçılığın insanoğlu var olduğundan beri olan tarımdan eski bir meslek olduğunu belirten Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Denizcilik deniz aşkı olmadan yapılacak bir meslek değil bu saatte çıkıyorsunuz gün ağarana kadar çalışıyorsunuz bu herkesin yapabileceği bir iş değil, bütün balıkçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah sizleri kazalardan belalardan esirgesin. Seferleriniz bereketli olsun. Ağlarınız dolu olsun inşallah. Bizler sizlerden gelecek balıkları bekliyoruz. Ne kadar çok balık tutarsanız o kadar ucuz balık yiyeceğiz. Hem sağlıklı hem doğal bütün sofraların en önemli besin kaynaklarından bir tanesi. Sofralarımızı bu nimetten mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah, rastgele. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

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"BU YIL BOL BOL PALAMUT YİYECEĞİZ"

Bu yıl palamutun bol olacağını bekleyen Balıkçı Reisi Ahmet Bakar, "2026-2027 sezonu inşallah bu gece 00.00 itibariyle açılıyor. Öncelikle balıkçı arkadaşlarıma bu sezon hayırlı uğurlu, kazasız belasız geçsin diyorum. Bu sene palamut balığının görüntüleri çok. İnsanlarımız doya doya palamut, sarıkanat, çinekop yiyecek. Bu sene denizlerimiz çok verimli gözüküyor. Geçen sene çok hamsi oldu ama pek fazla tatmin etmedi. Herkes dondurucularını bol bol doldursun bir dahaki sene bu palamutu bulamayabiliriz" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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