Balon balığı için milyonluk destek! Kota 5 kat arttı

Milliyet.com.tr/ 23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte, balıkçılara balon balığı başına yapılan destek ödemelerinde kapsam genişletildi. Düzenleme kapsamında yedi farklı balon balığı türü için kabul edilecek toplam balık sayısı artırılırken, balıkçılara verilen destek miktarının da yükselmesinin önü açıldı.

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7 TÜR İÇİN BALIK BAŞINA 10 LİRA DESTEK

Yeni uygulamaya göre Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türleri destekleme kapsamına alındı.

Bu türleri avlayan balıkçılara, teslim edilen her balık için 10 lira ödeme yapılacak. Daha önce 200 bin adetle sınırlı olan destek kapsamındaki toplam kota ise 1 milyon balığa çıkarıldı.

Böylece söz konusu yedi tür için ayrılabilecek toplam destek tutarı, kotanın tamamen kullanılması halinde 10 milyon liraya kadar ulaşabilecek.

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BENEKLİ BALON BALIĞINDA DESTEK DEĞİŞMEDİ

Balon balığı türleri arasında en fazla dikkat çeken ve zehirli yapısıyla bilinen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için ise mevcut uygulama devam edecek.

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Bu tür için daha önce belirlenen:

100 bin adetlik av kotası, Balık başına 35 liralık destek ödemesi korunacak.

Benekli balon balığı kotasının tamamen kullanılması halinde bu tür için yapılacak ödeme miktarı 3,5 milyon liraya kadar çıkabilecek.

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Yeni düzenlemeyle birlikte tüm destek kotalarının kullanılması durumunda balon balığı avcılığı kapsamında ödenecek toplam destek miktarının teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

BALON BALIĞI AVI BALIKÇILAR İÇİN EK GELİR KAPISI OLDU

Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılım gösteren balon balığı, son yıllarda hem deniz canlıları hem de balıkçılık faaliyetleri açısından önemli bir sorun haline geldi.

Özellikle güçlü çene yapısıyla ağlara ve av araçlarına zarar verebilen balon balığıyla mücadele kapsamında devlet destekli av programları uygulanıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde destekleme kapsamında 291 bin 547 balon balığı avlandı.

Programın başladığı 2020 yılından 2025 yılı sonuna kadar toplam avlanan balon balığı sayısı ise 665 bin 41’e ulaştı.

ADANA VE ANTALYA’DA YÜZ BİNLERCE BALIK TESLİM EDİLDİ

Balon balığı avcılığı bazı kıyı bölgelerinde balıkçılar için önemli bir ek gelir kaynağına dönüşürken, özellikle Akdeniz kıyılarındaki teslimatlar dikkat çekti.

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Adana’da 2025 yılı içerisinde 83 bin 309 balon balığı destekleme kapsamında teslim edildi. Bu teslimatlar karşılığında balıkçılara toplam 915 bin lira ödeme yapıldı.

Antalya’da ise aynı dönemde 22 bin 450 balon balığı teslim edilirken, destek kapsamında balıkçılara toplam 479 bin 600 lira ödeme gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bu rakamların tek bir balıkçının kazancı olmadığı, destek programından yararlanan tüm balıkçılara yapılan toplam ödemeleri gösterdiği belirtildi.

KARATAŞ’TA 4 GÜNDE 128 BİN BALON BALIĞI TOPLANDI

2026 yılı destekleme sürecinde de balon balığı avına yoğun ilgi olduğu görüldü.

Adana’nın Karataş ilçesinde destekleme alımlarının başlamasının ardından yalnızca 4 gün içinde 128 bin balon balığı yetkililere teslim edildi.

Yeni kota düzenlemesiyle birlikte hem istilacı türlerin denizlerdeki yayılımının azaltılması hem de balıkçıların mücadeleye daha fazla katılım göstermesi hedefleniyor.