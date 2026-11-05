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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

05.11.2026 - 14:54 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ekim itibarıyla 29 trilyon lirayı geçti.

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 30 Ekim itibarıyla 224 milyar 223 milyon lira artarak 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liradan 29 trilyon 779 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 112 milyar 999 milyon lira azalarak 32 trilyon 852 milyar 309 milyon liradan 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 557 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 32 milyar 405 milyon lira artarak 3 trilyon 556 milyar 940 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 852 milyar 509 milyon lirası konut, 42 milyar 729 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 661 milyar 701 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 173 milyar 2 milyon lira artarak 5 trilyon 522 milyar 843 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 82 milyar 115 milyon lira artışla 3 trilyon 496 milyar 309 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 298 milyar 714 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 197 milyar 595 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 18 milyar 34 milyon lira artışla 983 milyar 118 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 709 milyar 184 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 23 milyar 894 milyon lira artarak 6 trilyon 210 milyar 913 milyon liraya yükseldi.

 

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