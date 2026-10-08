Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi
HaberlerUzmanpara

Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

08.10.2026 - 14:21 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 2 Ekim itibarıyla 28,6 trilyon liraya yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 Ekim itibarıyla 240 milyar 15 milyon lira artarak 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liradan 28 trilyon 642 milyar 297 milyon liraya çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 310 milyar 610 milyon lira azalarak 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liradan 32 trilyon 364 milyar 742 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 501 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 16 milyar 491 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 950 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 842 milyar 536 milyon lirası konut, 42 milyar 92 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 617 milyar 322 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Haberin Devamı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 848 milyon lira artarak 4 trilyon 319 milyar 135 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 69 milyar 706 milyon lira artışla 3 trilyon 533 milyar 557 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 331 milyar 343 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 202 milyar 214 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 26 milyar 775 milyon lira artışla 914 milyar 579 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 679 milyar 244 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Haberin Devamı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 114 milyon lira artarak 6 trilyon 142 milyar 585 milyon liraya yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Maltepede 7 katlı binanın 3 katı çöktü Enkazda arama kurtarma çalışması
Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Enkazda arama kurtarma çalışması
Türkiyenin gücü karşısında çaresiz kaldılar İsrailin kapısını çaldılar: Acilen gönderin
Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kaldılar! İsrail'in kapısını çaldılar: 'Acilen gönderin'
Fenerbahçede Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali Devre arası kapıyı çalacaklar
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde için ayrılık ihtimali! Devre arası kapıyı çalacaklar
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yatırımcılara kötü haber: Altında dip seviyesi
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginBölünmüş de bölünebilir mi?..
Melih Aşık
Melih AşıkYEMEN’E DOĞRU
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in 7 Ekim faciası artarak sürüyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTikTok yayınlarıyla ayda 6 milyon lira
Eren Aka
Eren AkaBir şehri baştan kurmak
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYaşayan en pahalı sanatçının koleksiyonu satışta
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKoçi Bey Risaleleri
Atilay Kandemir
Atilay KandemirKemer’de şampiyonluk heyecanı
İlgili Haberler
Ataşehir Belediyesi Meclisinde CHPli üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
Ataşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyenin partisinden istifa ettiği duyuruldu
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı İstanbul Vizyonu Belgesi için ilk durak
AK Parti İstanbul’u dinlemeye Sultanbeyli’den başladı! 'İstanbul Vizyonu Belgesi' için ilk durak
Son dakika... Adalet Bakanlığından Özgür Özelin iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır
Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Mesnetsiz bir iftiradır