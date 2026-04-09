Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

09.04.2026 - 15:07 | Son Güncellenme:

#Banka#Mevduat#TCMB

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 388 milyar 642 milyon 503 bin lira artışla 29 trilyon 443 milyar 729 milyon 929 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Nisan ile biten haftada yüzde 1,3 ve 388 milyar 642 milyon 503 bin lira artışla 29 trilyon 55 milyar 87 milyon 426 bin liradan, 29 trilyon 443 milyar 729 milyon 929 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,3 azalarak 15 trilyon 521 milyar 203 milyon 385 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,8 yükselişle 10 trilyon 308 milyar 826 milyon 654 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 270 milyar 831 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 232 milyar 523 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 3 Nisan itibarıyla 2 milyar 785 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,8 artışla 6 trilyon 164 milyar 369 milyon 316 bin liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 746 milyar 285 milyon 452 bin lirası konut, 46 milyar 66 milyon 340 bin lirası taşıt, 2 trilyon 360 milyar 551 milyon 526 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 11 milyar 465 milyon 998 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 3 Nisan ile biten haftada 393 milyar 521 milyon 256 bin lira artarak 24 trilyon 255 milyar 630 milyon 916 bin liraya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Alman basınından şok iddia Trumptan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Alman basınından şok iddia! Trump'tan ültimatom: Hazırlıklarınızı yapın
Galatasarayda Okan Burukun isyanı Nevzat Dindar: Kemerburgazda köstebek var
Galatasaray'da Okan Buruk'un isyanı! Nevzat Dindar: Kemerburgaz'da köstebek var
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İnfaz emri aile meclisinden Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
İnfaz emri aile meclisinden! Töre cinayetinde kan donduran detaylar: 3 çocuğunun babası amca çıktı
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye'nin barışa katkısında bilinmeyenler...
Tunca Bengin
Tunca BenginKim deli kim değil?
Melih Aşık
Melih AşıkDÜNYA KURTULDU
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalÇin ve Rusya hâlâ hayatta mı?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSimge Sağın’ı yeni aşkı yaktı!
Eren Aka
Eren AkaUçak doluysa güç sende
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertuna“Ne olursa olsun, zafer ilan et”
Osman Gençer
Osman GençerSosyal medyaya yasak doğrudur
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerKitapla Yaşamın Kesiştiği Mekânlar Olarak Kütüphanelerimiz
İlgili Haberler
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten açıklamalar
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
Harita saprasarı Listede 43 il var Türkiyeye Nisan süprizi
Harita saprasarı! Listede 43 il var! Türkiye'ye Nisan süprizi
RTÜKten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 1 radyoya ceza
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
AK Parti MKYK Toplantısı başladı