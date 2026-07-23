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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

23.07.2026 - 15:20 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Mevduat Artışı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 451 milyar 483 milyon 862 bin lira artışla 31 trilyon 909 milyar 581 milyon 11 bin liraya çıktı.

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Temmuz ile biten haftada yüzde 1,4 artışla 31 trilyon 458 milyar 97 milyon 148 bin liradan, 31 trilyon 909 milyar 581 milyon 11 bin liraya çıktı.

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Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,1 yükselerek 17 trilyon 639 milyar 840 milyon 198 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,9 artışla 10 trilyon 320 milyar 582 milyon 151 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 259 milyar 216 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 220 milyar 103 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 17 Temmuz itibarıyla 5 milyar 259 milyon dolarlık artış görüldü.

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Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 azalışla 6 trilyon 591 milyar 556 milyon 474 bin liraya geriledi.

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Söz konusu kredilerin 807 milyar 370 milyon 71 bin lirası konut, 41 milyar 303 milyon 282 bin lirası taşıt, 2 trilyon 515 milyar 211 milyon 345 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 227 milyar 671 milyon 776 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

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Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 17 Temmuz ile biten haftada 72 milyar 344 milyon 3 bin lira azalarak 26 trilyon 119 milyar 721 milyon 800 bin liradan, 26 trilyon 47 milyar 377 milyon 797 bin liraya geriledi. 

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