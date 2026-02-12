Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Şubat ile biten haftada yüzde 1,1 azalışla (308 milyar 448 milyon 110 bin lira) 29 trilyon 179 milyar 575 milyon 681 bin liradan 28 trilyon 871 milyar 127 milyon 571 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası (TL) cinsi mevduat yüzde 1,4 azalarak 14 trilyon 995 milyar 118 milyon 426 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat önceki seviyesinin yüzde 1,8 altında 10 trilyon 130 milyar 511 milyon 795 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 272 milyar 69 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 233 milyar 488 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 6 Şubat itibarıyla 114 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 artışla 5 trilyon 855 milyar 194 milyon 144 bin liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 694 milyar 922 milyon 646 bin lirası konut, 48 milyar 313 milyon 234 bin lirası taşıt, 2 trilyon 249 milyar 115 milyon 94 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 862 milyar 843 milyon 170 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 6 Şubat ile biten haftada 147 milyar 301 milyon 384 bin lira artarak 23 trilyon 75 milyar 165 milyon 505 bin liraya yükseldi.