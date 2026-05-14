Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

14.05.2026 - 15:43 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Mevduat

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 112 milyar 44 milyon 207 bin lira azalışla 30 trilyon 366 milyar 496 milyon 277 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 8 Mayıs ile biten haftada yüzde 0,37 ve 112 milyar 44 milyon 207 bin lira azalışla 30 trilyon 478 milyar 540 milyon 484 bin liradan 30 trilyon 366 milyar 496 milyon 277 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,65 azalarak 16 trilyon 101 milyar 965 milyon 246 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,60 yükselişle 10 trilyon 464 milyar 438 milyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 270 milyar 572 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 6 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 8 Mayıs itibarıyla 56 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,58 azalışla 6 trilyon 292 milyar 687 milyon 936 bin liraya indi.

Söz konusu kredilerin 772 milyar 850 milyon 128 bin lirası konut, 44 milyar 535 milyon 860 bin lirası taşıt, 2 trilyon 407 milyar 525 milyon 545 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 67 milyar 776 milyon 403 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 8 Mayıs ile biten haftada 57 milyar 943 milyon 321 bin lira artarak 24 trilyon 928 milyar 225 milyon 172 bin liraya yükseldi.

Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz