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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

02.11.2026 - 14:59 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Mevduat

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 203 milyar 104 milyon 874 bin lira azalarak 34 trilyon 217 milyar 100 milyon 353 bin liraya geriledi.

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 23 Ekim ile biten haftada yüzde 0,59 azalarak 34 trilyon 420 milyar 205 milyon 228 bin liradan 34 trilyon 217 milyar 100 milyon 353 bin liraya indi.

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Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,49 azalışla 18 trilyon 959 milyar 893 milyon 683 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,93 düşüşle 11 trilyon 103 milyar 250 milyon 363 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 23 Ekim ile biten haftada 262 milyar 628 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 224 milyar 498 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 23 Ekim itibarıyla 223 milyon dolarlık artış görüldü.

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Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, 23 Ekim ile biten haftada yüzde 0,87 artışla 6 trilyon 931 milyar 17 milyon 214 bin liraya yükseldi.

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Söz konusu kredilerin 849 milyar 817 milyon 124 bin lirası konut, 42 milyar 976 milyon 489 bin lirası taşıt, 2 trilyon 624 milyar 114 milyon 612 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 414 milyar 108 milyon 989 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

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Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 23 Ekim ile biten haftada 83 milyar 520 milyon 916 bin lira artarak 27 trilyon 911 milyar 121 milyon 917 bin liradan 27 trilyon 994 milyar 642 milyon 833 bin liraya çıktı.

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