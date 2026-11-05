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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

05.11.2026 - 15:11 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Mevduat

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 109 milyar 731 milyon 981 bin lira azalışla 34 trilyon 105 milyar 40 milyon 447 bin liraya geriledi.

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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 30 Ekim ile biten haftada yüzde 0,32 azalarak 34 trilyon 214 milyar 772 milyon 427 bin liradan 34 trilyon 105 milyar 40 milyon 447 bin liraya indi.

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Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin bankalardaki Türk lirası cinsi mevduatı yüzde 0,73 azalışla 18 trilyon 821 milyar 273 milyon 181 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduatı yüzde 0,12 artışla 11 trilyon 116 milyar 49 milyon 354 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 261 milyar 248 milyon 15 bin dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 223 milyar 806 milyon 596 bin doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Ekim itibarıyla 585 milyon 115 bin dolarlık artış görüldü.

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Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,65 artışla 7 trilyon 45 milyar 268 milyon 641 bin liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 851 milyar 747 milyon 604 bin lirası konut, 42 milyar 584 milyon 455 bin lirası taşıt, 2 trilyon 654 milyar 930 milyon 37 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 496 milyar 6 milyon 545 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi de 30 Ekim ile biten haftada 227 milyar 635 milyon 866 bin lira artarak 27 trilyon 994 milyar 642 milyon 833 bin liradan 28 trilyon 222 milyar 278 milyon 699 bin liraya yükseldi.

 

 

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