Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi yükseldi
HaberlerUzmanpara

Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi yükseldi

27.08.2026 - 15:06 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Mevduat Artışı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 406 milyar 337 milyon 601 bin lira artışla 33 trilyon 649 milyar 628 milyon 251 bin liraya yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Ağustos ile biten haftada yüzde 1,22 artarak 33 trilyon 243 milyar 290 milyon 650 bin liradan 33 trilyon 649 milyar 628 milyon 251 bin liraya yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,51 artarak 18 trilyon 307 milyar 405 milyon 591 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,95 artışla 11 trilyon 182 milyar 942 milyon 316 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 273 milyar 772 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 27 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 21 Ağustos itibarıyla 1 milyar 136 milyon dolarlık artış görüldü.

Haberin Devamı
5 yılda 17 tona yakın altın üretecek! Ağrı Mollakara Altın Madeni açıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR5 yılda 17 tona yakın altın üretecek! Ağrı Mollakara Altın Madeni açıldıHaberi Görüntüle

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,46 azalışla 6 trilyon 769 milyar 295 milyon 940 bin liraya geriledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu kredilerin 822 milyar 322 milyon 150 bin lirası konut, 41 milyar 275 milyon 636 bin lirası taşıt, 2 trilyon 552 milyar 704 milyon 339 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 352 milyar 993 milyon 815 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Haberin Devamı

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 21 Ağustos ile biten haftada 569 milyon 418 bin lira artarak 26 trilyon 961 milyar 79 milyon 366 bin liradan, 26 trilyon 961 milyar 648 milyon 784 bin liraya yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Manifestin menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
'Manifest'in menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Fenerbahçe ve Lyona UEFAdan ceza ihtimali Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Fenerbahçe ve Lyon'a UEFA'dan ceza ihtimali! Fransız basını duyurdu: Pahalıya patlayabilir
Hesap bozuldu İsrail basını YPGnin kararını Türkiye, büyük bir zafer kazandı başlığıyla duyurdu
Hesap bozuldu! İsrail basını YPG'nin kararını 'Türkiye, büyük bir zafer kazandı' başlığıyla duyurdu
İstanbul’da sokakta bulundu 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
İstanbul’da sokakta bulundu! 76 yaşındaki Rus vatandaşın dramı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginŞam’a baktığında Türkiye’yi görüyorlar...
Melih Aşık
Melih AşıkBÜYÜK TAARRUZ
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDEM’in tahmini! Süreç yasasında uygulamaya iki ayda geçilebilir
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalŞu atom meselesi
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYıldız Tilbe ile Diva’nın hatası
Eren Aka
Eren AkaOkul açılıyor, masraflar arttı!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİyi görünen bir teklife hayır diyebilmek
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Partinin 25 Yıllık Hikâyesi-II
İlgili Haberler
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIRdan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Yeni Nesil Seyir Füzesi ÇAKIR'dan tam isabet: İlk kez karadan ateşlendi
Balıkesirde heyecanlandıran keşif Binlerce yıl öncesine ait villa
Balıkesir'de heyecanlandıran keşif! Binlerce yıl öncesine ait villa
Gölbaşında CHPden istifa eden 6 meclis üyesi AK Partiye geçti
Gölbaşı'nda CHP'den istifa eden 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Biri 16 diğeri 15 yaşında Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası
Biri 16 diğeri 15 yaşında! Kız arkadaşların falçatalı kıskançlık kavgası