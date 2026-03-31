Bankacılık sektörünün net karı açıklandı

31.03.2026 - 16:25 | Son Güncellenme:

#BDDK#Banka#Kar

Türk bankacılık sektörünün net karı, şubatta 169 milyar 401 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, şubat ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48 trilyon 870 milyar 770 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 923 milyar 972 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, şubat ayında 24 trilyon 217 milyar 659 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 89 milyar 280 milyon lira oldu.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 4,1, krediler toplamı yüzde 4,7, menkul değerler toplamı yüzde 1,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,59 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 3,9 artışla 28 trilyon 295 milyar 145 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı 2025 yılı sonuna göre yüzde 4,5 artışla 4 trilyon 342 milyar 944 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde sektörün dönem net karı 169 milyar 401 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,8 oldu.

