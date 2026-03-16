Bankada parası olanlar dikkat! Faizde hızlı değişim: İşte sebebi

Milliyet.com.tr/ÖZEL Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan İsrail, ABD ve İran çatışmaları gün geçtikçe şiddetini artırırken, söz konusu savaş para ve emtia piyasalarında dengeleri değiştirdi. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol tesislerine yapılan saldırılar arz kesintileri nedeniyle petrol fiyatlarını yükseltirken, savaş sonrası altın fiyatlarında da sürpriz kayıplar dikkat çekti.

FAİZ SABİT KALDI, PİYASALARA ‘SIKI DURUŞ’ MESAJI

Gelinen süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da TL’yi destekleyici adımlar attı. Geçtiğimiz hafta yapılan faiz toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası piyasalara 'sıkı duruş' mesajı verdi.

Bu gelişmelerle birlikte bankalarda faiz oranlarında yükselişler yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayından beri TCMB faizleri indirirken, bu durum kredi ve mevduat faizlerinde düşüşleri beraberinde getirmişti.

MEVDUATTA İBRE TERSE DÖNDÜ

TCMB’nin sıkı duruşuyla birlikte bankalarda yeniden faizler yükselişe geçti. Kredi faizlerinde de artışlar yaşanırken, mevduat faizlerinde artış daha da belirgin hissedildi.

MEVDUAT FAİZLERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Söz konusu gelişmeler öncesi bankalarda faizler %39-41 bandında değişkenlik gösterirken oranlar %43-44 bandına çıktı. Peki bankalarda oranlar neden yükseldi? 1 milyon TL’nin aylık net getirisi ne kadar oldu? Geçen yılın gözde yatırım aracı altında yaşanan kayıplar sonrası mevduat daha mı cazip? Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “ABD, İsrail ve İran savaşı nedeniyle bir miktar para dolara geçti. Bu durumda bankalara verilen TL mevduat hedefi de tutturulamadığı takdirde bankaların maliyeti artacak. O yüzden dövize geçişi durdurmak ya da yeni TL bularak hedeflerde sapmayı engellemek amacıyla mevduat faizlerini yukarı çekmek zorunda kalıyorlar.

Bunun yanında bilindiği gibi TCMB haftalık repo ihalesini geçici süre durdururken günlük (O/N) faizlerde de %40’la piyasayı fonlama yolunu seçince fiilen faizleri yükseltmiş oldu. Bu durum da aynı şekilde maliyetleri yukarı çektiğinden bankalar da mevduat faizlerini yükseltmek zorunda kaldılar. Çünkü haftalık %37 yerine günlük %40 ile borçlanmak zorundalar.



MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELİR Mİ?



Faizlerin yönünü belirleyen faktörlerden birisi de döviz hareketleri. Döviz çıkışı olduğunda, çıkışı engellemek amacıyla TCMB faiz artırımı yapabiliyor. O yüzden önümüzdeki dönemde döviz çıkışının olup olmayacağı çok önemlidir. Mevduat faiz yükselişi olması için döviz çıkışı olması ya da enflasyonun yükselmesi gerekiyor. Şimdilik zorunlu olmadıkça yani bu bahsettiğimiz tetikleyici gelişmeler olmadıkça TCMB'nin faiz yükseltmesini beklemiyoruz. Mevcut piyasa mevduat faizleri de son zamanlarda döviz çıkışının durması nedeniyle daha fazla yükselmez diye düşünüyoruz.

İŞTE 1 MİLYON TL’NİN NET GETİRİSİ!

Şu anda yatırımcı %44 yıllık basit faiz oranı üzerinden 1 milyon TL için 32 günde yaklaşık 29.000 TL civarında bir getiri alabilir.

ŞU ANDA EN CAZİP MEVDUAT FAİZİ Mİ?



Bu kadar yüksek reel getiriyi her zaman bulmak zor. Mevduat faizi reel anlamda oldukça yüksek. Yabancı dolar borçlanıp Türk lirasına geçip TL faizi almaya çalışırken, bu fırsatı değerlendirmemek doğru olmaz. O yüzden aylık mevduat ve para piyasası fonları bu aralar benim için favori ve risksiz yatırım araçları konumundadır.



GRAM ALTINDA 6.900 TL SEVİYESİNE DİKKAT!



Ons altında teknik olarak yeni aşağı sinyalleri geldi. O yüzden şimdilik önümüzdeki hafta için kalıcı bir yükseliş beklemiyorum. Ons altın grafiğine göre 4.900 dolar seviyesine kadar gevşeme ihtimali artmış durumda. Buna göre gram altında da 6.900 TL seviyesine kadar gevşeme olasılığı artmış durumdadır.”