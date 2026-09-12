Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizlerinde sert düşüş

Mevduat getirilerindeki düşüş dikkat çekerken kredi cephesinde ise ters yönde bir hareket yaşandı. İhtiyaç ve ticari kredi faizleri yeniden yükselişe geçti.

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Bankacılık sektöründe TL mevduat faizlerinde son dönemde görülen gerileme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, bankaların 1-3 ay vadeli TL mevduatlara uyguladığı ortalama faiz oranı 4 Eylül haftasında yüzde 37,3 seviyesine kadar düştü.

Böylece kısa vadeli TL mevduat faizleri 2023 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendiren vatandaşlar açısından bankaların sunduğu ortalama getiri de son dönemin en düşük seviyelerinden birine indi.

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YÜZDE 47’LERDEN YÜZDE 37 SEVİYESİNE GERİLEDİ

Mevduat faizlerindeki değişim özellikle son bir yıllık dönemde dikkat çekici boyuta ulaştı.

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 2025 yılında yüzde 47,7 seviyelerine kadar yükselmişti. Daha sonraki dönemde ise faiz oranlarında kademeli bir geri çekilme başladı.

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Bankaların mevduata sunduğu faizler önce yüzde 40 bandına, ardından yüzde 30’lu seviyelere doğru geriledi. Son haftalarda yüzde 37,6 civarında seyreden ortalama faiz, 4 Eylül itibarıyla bir miktar daha düşerek yüzde 37,3’e indi.

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Böylece 2025 yılında görülen yüzde 47,7’lik seviyeye kıyasla mevduat faizlerinde 10 puanı aşan bir gerileme ortaya çıktı.

MEVDUAT DÜŞERKEN İHTİYAÇ KREDİSİ YÜKSELDİ

Mevduat faizlerindeki aşağı yönlü hareket sürerken kredi kullanmak isteyen vatandaşların karşılaştığı tablo ise farklılaştı.

İhtiyaç kredilerinde bir süredir görülen faiz düşüşü yerini yeniden yükselişe bıraktı.

2025 yılında yüzde 57 seviyelerine kadar çıkan ihtiyaç kredisi faizleri, takip eden dönemde yüzde 48,3 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak son veriler, ihtiyaç kredilerinde aşağı yönlü hareketin kesintiye uğradığını gösterdi.

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4 Eylül itibarıyla ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 49,8 seviyesine yükseldi.

Böylece tüketici kredilerinde son dönemde oluşan daha düşük faiz görünümü yeniden yukarı yönlü değişmeye başladı.

KREDİ KULLANACAKLARIN MALİYETİ YENİDEN ARTTI

İhtiyaç kredisi faizlerinin yükselmesi özellikle nakit ihtiyacını banka kredisiyle karşılamayı planlayan tüketicilerin finansman maliyetinin artması anlamına geliyor.

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Mevduat tarafında bankaların tasarruf sahiplerine sunduğu faiz oranları gerilerken, ihtiyaç kredilerinde tüketicilerden talep edilen faiz oranlarının yükselmesi dikkat çekti.

Son verilerle birlikte mevduat ve kredi faizleri arasındaki hareketin farklı yönlere ayrıldığı görüldü.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİNDE DE YÖN YUKARI DÖNDÜ

Faizlerde yükseliş yalnızca bireysel kredilerle sınırlı kalmadı. İşletmelerin finansmanında önemli bir yer tutan ticari kredilerde de son haftalarda yukarı yönlü hareket gözlendi.

2025 yılında yüzde 47,7 seviyelerine kadar yükselen ticari kredi faizleri, 2026 yılının ilk yarısında düşüş eğilimine girmişti.

Ticari kredi faizleri yakın dönemde yüzde 39,3 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyenin ardından yeniden yükseliş başladı.

TİCARİ KREDİ FAİZİ YÜZDE 40,8’E ÇIKTI

Merkez Bankası verilerine göre ortalama ticari kredi faizi 4 Eylül itibarıyla yüzde 40,8 seviyesine yükseldi.

Böylece yakın dönemde yüzde 40 sınırının altına inen ticari kredi faizleri yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

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Ticari kredi faizlerinde yaşanan yükseliş, işletmeler açısından borçlanma ve finansman maliyetlerinin yeniden artmaya başladığını ortaya koydu.

MEVDUAT SAHİBİNE DÜŞÜK GETİRİ, KREDİ KULLANANA YÜKSEK MALİYET

Son faiz verileri bankacılık sektöründe dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Bir tarafta tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği kısa vadeli TL mevduat faizleri gerilerken diğer tarafta ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde yukarı yönlü hareket görülüyor.

4 Eylül itibarıyla 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 37,3’e inerken, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 49,8’e ve ticari kredi faizi yüzde 40,8’e yükseldi.

Önümüzdeki dönemde bankaların hem mevduat hem de kredi faizlerinde atacağı adımlar, parasını TL mevduatta değerlendiren tasarruf sahipleri ile kredi kullanmayı planlayan vatandaş ve işletmeler tarafından yakından takip edilecek.