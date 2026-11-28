HABER MERKEZİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında attığı yeni adımlar, mevduat piyasasında hareketlilik beklentisini beraberinde getirdi. Döviz talebinin kontrol altında tutulması ve Türk lirasının yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesi amacıyla likidite yönetiminde değişikliğe gidildi.

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TCMB, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verdi. Bu kararla birlikte bankaların fonlama maliyetlerinde yükseliş yaşanırken piyasada mevduat faizlerinin de yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle bankaların yüzde 34-37 aralığında sunduğu mevduat faizlerinin yüzde 39-40 seviyelerine çıkabileceği beklentisi öne çıktı.

Mevduat sahipleri açısından kritik gelişme ise yatırılan paranın 32 günlük vadede sağlayacağı getirinin yeniden yükselme ihtimali oldu.

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MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ HAMLESİ! BANKALARIN FONLAMA MALİYETİ ARTTI

Merkez Bankası, Türk lirası likidite yönetimi kapsamında bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verme kararı aldı.

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Bu kararın ardından bankaların fonlama ihtiyacının gecelik borç verme faizi üzerinden karşılanması gündeme geldi.

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Yüzde 36 seviyesindeki fonlama maliyetinin yüzde 39'a yükselmesi, bankaların kaynak maliyetlerinde 3 puanlık artış anlamına geliyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara da yaptığı değerlendirmede, haftalık repo ihalelerine ara verilmesiyle fonlamanın yüzde 39'luk gecelik faiz üzerinden yapılacağını belirtti.

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Kara, bu gelişmenin fiili fonlama maliyetinde 3 puanlık artış anlamına geldiğini ifade etti.

Merkez Bankasının söz konusu adımı, piyasada Türk lirası likiditesinin sıkılaştırılması olarak değerlendiriliyor.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'A ÇIKACAK MI?

Merkez Bankasının fonlama maliyetini artırması, bankaların mevduat faizlerinde de yeni bir rekabete girebileceği beklentisini oluşturdu.

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Mevcut durumda bankaların sunduğu mevduat faizleri genel olarak yüzde 34-37 aralığında bulunuyor.

Ancak fonlama maliyetindeki artışın ardından bankaların müşterilerine sundukları faiz oranlarını yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.

Piyasada öne çıkan beklenti, mevduat faizlerinin yüzde 39-40 bandına doğru yükselmesi.

Özellikle yüksek tutarlı birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendiren müşterileri kazanmak isteyen bankaların daha yüksek faiz teklifleri sunabileceği değerlendiriliyor.

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Böyle bir durumda mevduat sahipleri, aynı tutardaki birikimleri için daha yüksek getiri elde edebilecek.

Ancak Merkez Bankasının fonlama maliyetini artırması, bankaların mevduat faizlerini otomatik olarak yüzde 39 veya yüzde 40'a çıkarması anlamına gelmiyor. Her bankanın uygulayacağı oran; müşteri profiline, mevduat tutarına, vadeye ve bankanın kendi finansman politikasına göre değişebilecek.

100 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Mevduat faizlerindeki olası yükselişin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de yatırılan paranın vade sonunda sağlayacağı kazanç.

Yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 100 bin TL'sini 32 günlük vadeli mevduatta değerlendiren bir kişi, vade sonunda net 2 bin 820 TL faiz geliri elde edebiliyor.

Faiz oranının yüzde 40'a yükselmesi halinde ise aynı tutarın 32 günlük net getirisi 2 bin 893 TL'ye çıkıyor.

Böylece faiz oranındaki 1 puanlık artış, 100 bin TL'lik mevduatta 32 günlük kazancı yaklaşık 73 TL artırıyor.

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500 BİN TL'Sİ OLANIN KAZANCI 14 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Mevduat tutarı yükseldikçe faiz oranındaki değişimin getirisi de büyüyor.

500 bin TL birikimini yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 32 gün vadeli hesaba yatıran bir vatandaşın net kazancı 14 bin 104 TL oluyor.

Aynı tutarın yüzde 40 faizle değerlendirilmesi durumunda ise net getiri 14 bin 465 TL'ye yükseliyor.

Bu hesaplamaya göre yüzde 40 faiz oranında 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi, yüzde 39 faiz oranına kıyasla 361 TL daha fazla oluyor.

Özellikle kısa vadeli mevduat hesaplarında bankaların sunduğu faiz oranları arasındaki küçük farklar, yüksek tutarlı birikimlerde daha belirgin hale geliyor.

750 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZİ NE KADAR?

750 bin TL'sini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için de iki farklı faiz senaryosu öne çıkıyor.

Yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 32 günlük vadede elde edilecek net kazanç 21 bin 156 TL olarak hesaplanıyor.

Faiz oranının yüzde 40'a yükselmesi halinde ise aynı tutarın net getirisi 21 bin 698 TL'ye ulaşıyor.

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Böylece 750 bin TL'lik mevduatta iki faiz oranı arasındaki getiri farkı 542 TL oluyor.

1 MİLYON TL'Sİ OLAN 32 GÜNDE NE KADAR KAZANACAK?

Mevduat faizlerindeki olası yükselişten en fazla etkilenecek gruplardan biri de yüksek tutarlı birikimini bankada değerlendiren vatandaşlar olacak.

1 milyon TL'sini yıllık yüzde 39 faiz oranıyla 32 günlük vadeye yatıran bir kişi, vade sonunda net 28 bin 208 TL kazanabiliyor.

Faiz oranının yüzde 40'a çıkması halinde ise net getiri 28 bin 931 TL'ye yükseliyor.

Böylece 1 milyon TL'lik mevduatta faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 40'a çıkması, 32 günlük dönemde yaklaşık 723 TL ek kazanç sağlayabiliyor.

Bu nedenle bankaların yeni mevduat kampanyaları ve sundukları faiz oranları, yüksek tutarlı birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

YÜZDE 39 VE YÜZDE 40 FAİZLE 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Verilen hesaplamalara göre farklı tutarlardaki birikimlerin 32 günlük net faiz getirileri şöyle:

Mevduat tutarı %39 faiz getirisi %40 faiz getirisi 100.000 TL 2.820 TL 2.893 TL 500.000 TL 14.104 TL 14.465 TL 750.000 TL 21.156 TL 21.698 TL 1.000.000 TL 28.208 TL 28.931 TL

Hesaplamalar 32 günlük vade ve belirtilen yıllık faiz oranları üzerinden verilen net getiri tutarlarıdır. Bankaların güncel teklifleri, stopaj ve hesaplama koşulları nedeniyle gerçek kazanç değişebilir.

MEVDUAT FAİZLERİNDE STOPAJ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Mevduat piyasasında gündeme gelen bir diğer önemli konu ise stopaj oranları oldu.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara, Hazine ile koordineli bir stopaj indiriminin de gündemde olduğunu belirtti.

Mevduat faizlerinden elde edilen kazanç üzerinden kesilen stopajın düşürülmesi halinde vatandaşların eline geçen net faiz tutarı artabilecek.

Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda mevduat yatırımcılarının getirisi yalnızca faiz oranındaki yükselişten değil, vergi kesintisindeki olası azalmadan da etkilenebilecek.

Ancak stopaj indirimi konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK FAİZİNİ DE ARTIRDI

TCMB'nin likidite yönetimindeki değişikliklerine ek olarak Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yapılan faiz veya telafi ödemesinde de artışa gidildi.

26 Kasım 2026 tarihli ve 2026-52 sayılı duyuru kapsamında, bankalara zorunlu karşılıklar için yapılacak ödeme oranı değiştirildi.

Daha önce TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı üzerinden hesaplanan ödeme, yeni düzenlemeyle yüzde 90 üzerinden hesaplanacak.

Merkez Bankası, bu değişikliğin makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla yapıldığını bildirdi.

Hakan Kara ise bu adımın, likidite sıkılaştırmasının bankaların sermayeleri üzerindeki olumsuz etkisini kısmen azaltmayı hedeflediğini değerlendirdi.

MEVDUAT FAİZLERİ DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Merkez Bankasının repo ihalelerine geçici olarak ara vermesiyle başlayan yeni süreçte gözler bankaların mevduat faizlerine çevrildi.

Fonlama maliyetinin yüzde 39 seviyesine çıkması, bankaların mevduat toplamak için sundukları faiz oranlarını yeniden artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Mevcut durumda yüzde 34-37 bandında bulunan mevduat faizlerinin yüzde 39-40 aralığına yükselmesi halinde, birikimini vadeli hesapta değerlendiren vatandaşların getirisi de artabilecek.

Özellikle 500 bin TL ve üzerindeki mevduatlarda faiz oranındaki değişimin parasal karşılığı daha belirgin hale geliyor.