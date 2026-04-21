Bankadan kredi çekecekler dikkat! Konutta değişim hızlandı

21.04.2026 - 07:10 | Son Güncellenme:

#Faiz Oranları#Kredi Faizleri#Bankalar

Son birkaç aylık süreçte konut kredisi faizlerinde hızlı değişimler yaşanıyor. Mart itibarıyla yönünü yukarı çeviren faizlerde nisan ayı itibarıyla oranlar yeniden revize edildi. Birçok bankada oranlar belirgin şekilde yükselirken, en düşük faiz oranı veren tek banka kaldı. İşte detaylar...

Konut alma hayaliyle vatandaşlar kredi faizlerini araştırırken, bankalardaki hızlı değişim ihtiyaç sahiplerini üzecek cinsten. Orta Doğu’da savaşın başlamasıyla birlikte küresel çapta merkez bankalarının para politikaları değişirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da ‘sıkı duruş’ mesajı vermesi bankalar tarafında faizleri yükseltti.

UCUZ KREDİ NEREDEYSE KALMADI

Mart sonunda bankalarda en düşük kredi faizleri %2.49 ile %2.55 seviyesinde iken, nisan sonunda bu oranları bulabilmek neredeyse hayal oldu. Şu anda sadece bir kamu bankası %2.49 faiz verirken, diğer tüm kamu ve özel bankalarda oranlar belirgin şekilde yükseldi.

FAİZDE YÜKSELİŞ HIZLANDI

Şu anda özel bankalarda en düşük faiz oranı %2.64 seviyesindeyken, diğer bankalarda oranlar %2.67, %2.80, %2.96, %2.99 ve %3.00’ün üzerinde değişkenlik gösteriyor.

‘KAMU BANKALARINDA LİMİTLER DÜŞÜK’

Peki kredi faizleri %2.00 seviyelerine ne zaman inecek? Son faiz yükselişi ile birlikte 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin ödemeleri ne kadar arttı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Bankalarda kredi maliyetlerinde artış devam ediyor. Özel bankalarda mart ayında oranlar %2.65 seviyelerinde iken şimdi %2.75 seviyelerine geldi. Kamu bankalarında %2.49 faiz oranı varken de kamu bankalarında kredi verme oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Faiz oranı %2.49 olsa da yüksek limitte kredi çıkmıyor.

‘BİRİNCİ, İKİNCİ EL KONUT AYRIMI ORTADAN KALKTI’

Yakın zamanda birinci ve ikinci eldeki konut ayrımı ortadan kalkmıştı. Bu nedenle aslında ikinci eldeki konutları alanlar için de kredi imkanı artırılmıştı.

ÖDEMELERDE 279 BİN TL ARTIŞ!

Şu anda %2.49 faiz oranıyla 120 ay vade için 2 milyon TL’lik bir kredi çekilmek istendiğinde aylık taksitler 52.546,40 TL yaparken, bu tutar 1 milyon TL olduğu zaman da aylık taksitler 26.273,20 TL seviyesine geliyor.

Faiz oranı %2.75’e çıktığı zaman 1 milyon TL için 120 ay vadede aylık ödeme 28.603,04 TL yapıyor. 2 milyon TL’lik bir kredi çekilmek istendiğinde ise taksitler 57.206,09’ye geliyor.

1 milyon TL’lik bir kredi için bakıldığında faiz oranı %2.49’dan %2.75’e yükseldiğinde aylık taksit ödemeleri 2.329,84 TL artarken, toplam geri ödeme bedeli de 279.580,8 TL’ye çıkıyor.

KREDİYE TALEP HALA YOĞUN!

Konut kredilerinde hala önemli bir talep artışı var. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,9 diğer satışların payı %77,1 olarak gerçekleşti. Temmuz 2025’te ipotekli satışların payı yüzde 13 seviyesindeydi.

Konut satışlarında aslında çok da bir gerileme yok. BDDK tarafından açıklanan konut kredi hacmi 752 milyar TL seviyesini geçti. Ocak ayından bu yana konut kredi hacminde %10’dan fazla artış var.

Biz kredi faizlerinde düşüşün başladığını görmüştük. Bu hafta Merkez Bankası toplantısında da politika faizinin sabit tutulması ve konut kredisi faizlerinin de benzer seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz. Yıl sonuna doğru %2.30 seviyelerini görebiliriz. %2.00 seviyelerini de 2027 yılı ilk çeyreğini bulabilir.”

