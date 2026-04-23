İş dünyası için yeni kampanya açıklandı: 100 bin TL'lik faizsiz kredi adımı!

Milliyet.com.tr/ÖZEL Kredi sınırlamaları ve faizlerdeki yüksek seyir esnafın, ticari işletmelerin krediye erişimini zorlaştırırken, bankalar belli dönemlerde çeşitli kampanyalarla uygun finansman koşullarını müşterilerine sunuyor. Bir banka KOBİ’lere yönelik 100 bin TL’ye varan faizsiz finansman desteği sunmaya başladı.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Mevcut koşullarda 100 bin TL’lik bir ticari kredi çekmek isteyen bir işletme aylık en düşük %3.29 faiz oranıyla kredi kullanabiliyor. Bu durumda 12 ay vade ile aylık toplam taksit tutarı 10.320 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 124.948 TL’yi buluyor. Bankalarda ağırlıklı ticari kredi faiz oranları %3.35, %3.73, %3.83 ve %4.00 seviyelerine çıkıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Bir özel banka KOBİ’lerin nakit akışını desteklemek için faizsiz taksitli ticari kredi ve taksitli avans kampanyası başlattı. Buna göre toplamda 100 bin TL’ye kadar faizsiz nakit imkanı sağlanıyor.

İlgili bankadan ilk kez müşteri olan KOBİ’lere 50 bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz krediye ek, kredi kartı sahibi olan müşterilere 50 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans desteği veriliyor. Bir başka özel banka ise yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi hizmeti sunuyor.

FAİZ ORANLARI DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Mevcut koşullarda ticari kredi faizleri oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. %3.30-%4.00. Kredi faizleri daha da yükselir mi? Ne zaman düşüş olur? Bankaların işletmelere sunduğu faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü faiz seviyeleri doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politikalarının sonucu. Enflasyon düşmeden, politika faizi gerilemeden kredi faizlerinde kalıcı bir düşüş beklemek gerçekçi değil.

Kısa vadede (önümüzdeki 3–6 ay) faizlerin bu seviyelerde kalması, hatta sınırlı artış göstermesi daha olası. Net bir gevşeme için en erken 2026’nın ikinci yarısı konuşulabilir.

BANKALAR NEDEN FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Bu kampanyalar ‘destek’ten çok stratejidir. Banka size faizsiz kredi verir ama karşılığında yeni müşteri kazanır, kredi kartı, POS, ticari hesap açtırır, komisyon gelirlerini artırır. Yani banka aslında faizden kazanmadığını başka kalemlerden fazlasıyla geri alır. Bu nedenle bu kampanyalar bir “iyilik” değil, müşteri edinme maliyetidir.

100 BİN TL’LİK FAİZSİZ KREDİ LİMİTİ DAHA DA ARTAR MI?

100 bin TL psikolojik ve risk kontrollü bir sınır. Önümüzdeki dönemde enflasyon yüksek kalırsa 150 - 200 bin TL seviyeleri görülebilir. Rekabet artarsa bankaların limiti yukarı çekmesi gündeme gelecektir. Ancak bu artış reel değil, enflasyon kaynaklı nominal artış olur. Yani cebinize giren para artar ama alım gücü aynı kalır.

FAİZSİZ KREDİ CAZİP Mİ?

Mevcut faiz ortamında son derece cazip. Çünkü %3.29 faizli 100 bin TL kredinin geri ödemesi 124.948 TL. Faizsiz kredide geri ödeme: 100.000 TL. Aradaki fark yaklaşık 25.000 TL. Bu, küçük ve orta ölçekli işletme için ciddi bir maliyet avantajı.

'Peki işletmeler bu kredileri nasıl kullanmalı?' sorusunun cevabında kritik noktanın, kullanım amacı olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli nakit açığını kapatmak stok finansmanı için kullanmak doğru kullanım olarak adlandırılabilir. Ancak uzun vadeli yatırım ve geri dönüşü belirsiz harcamalarda kullanılırsa yanlış kullanım deriz.

İşletmelerin ana prensibi kısa vadeli varlıklarını kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli varlıklarını uzun vadeli kaynaklarla karşılamak olmalıdır. Sonuç olarak ‘bu kampanyalar bir fırsat mı, tuzak mı?’ dersek ne tamamen fırsat ne de tuzak. Doğru kullanılırsa kısa vadede ciddi maliyet avantajı sağlar. Ama unutulmaması gerekir ki bu kampanyalar kalıcı finansman çözümü değil, geçici likidite aracıdır.”