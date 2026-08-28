Bankalarda emekli promosyon yarışı! İşte güncel banka promosyon tutarları

28.08.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:
HABER MERKEZİ
Maaşını yeni bir bankaya taşımak veya mevcut sözleşmesini yenilemek isteyen milyonlarca emekli için bankalar güncellenmiş paketlerini duyurdu. İşte banka banka promosyon miktarları...
KAMU BANKALARINDA PROMOSYON MİKTARLARI
-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 8.000 TL promosyon veriliyor.
-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL promosyon veriliyor.
-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere verilen promosyon miktarı ise: 12.000 TL.
Ziraat Bankasında ödenen miktarlar şu şekilde:
-Aylığı 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere: 5.000 TL promosyon veriliyor.
-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 8.000 TL promosyon veriliyor.
-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL promosyon veriliyor.
-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olanlara ise: 12.000 TL promosyon ödeniyor.
Bir diğer kamu bankası olan VakıfBank’ın ödemelerine bakacak olursak:
Nakit Promosyon: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.
Ek Avantaj: Emekli kredi kartı alışverişlerinde 18.000 TL’ye varan ek avantaj sağlanıyor.
ÖZEL BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR
Özel bankalara baktığımızda ise ödenen promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:
-Aylığı 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL ile 7.000 TL bandında promosyon veriliyor.
-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL bandında ödeme yapılıyor.
-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan emeklilere: 12.000 TL ile 12.500 TL bandında promosyon sunuluyor.
-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise: 15.000 TL bandında promosyon sağlanıyor.