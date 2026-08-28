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Bankalarda emekli promosyon yarışı! İşte güncel banka promosyon tutarları

28.08.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#Emekli Promosyonu#Ziraat Bankası#Vakıfbank

Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, bankaların promosyon rakamlarını merak ediyor. Özel ve kamu bankalar maaşını üç yıl süreyle taşıma karşılığında emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon veriyor.

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Maaşını yeni bir bankaya taşımak veya mevcut sözleşmesini yenilemek isteyen milyonlarca emekli için bankalar güncellenmiş paketlerini duyurdu. İşte banka banka promosyon miktarları...

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KAMU BANKALARINDA PROMOSYON MİKTARLARI

-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 8.000 TL promosyon veriliyor.

-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL promosyon veriliyor.

-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere verilen promosyon miktarı ise: 12.000 TL.

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Ziraat Bankasında ödenen miktarlar şu şekilde:

-Aylığı 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere: 5.000 TL promosyon veriliyor.

-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 8.000 TL promosyon veriliyor.

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-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara: 10.000 TL promosyon veriliyor.

-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olanlara ise: 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Bir diğer kamu bankası olan VakıfBank’ın ödemelerine bakacak olursak:

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Nakit Promosyon: 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.

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Ek Avantaj: Emekli kredi kartı alışverişlerinde 18.000 TL’ye varan ek avantaj sağlanıyor.

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ÖZEL BANKALARIN SUNDUĞU FIRSATLAR

Özel bankalara baktığımızda ise ödenen promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor:

-Aylığı 9.999 TL'ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL ile 7.000 TL bandında promosyon veriliyor.

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-Aylığı 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL bandında ödeme yapılıyor.

-Aylığı 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olan emeklilere: 12.000 TL ile 12.500 TL bandında promosyon sunuluyor.

-Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise: 15.000 TL bandında promosyon sağlanıyor.

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