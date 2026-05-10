Orta Doğu’daki savaş ve belirsizlik yatırımcıyı güvenli limana yöneltti. Risk almak istemeyenlerin tercihi vadeli mevduat olurken, bankaların sunduğu yüksek faiz oranları dikkat çekti. Ancak uzmanlar, tabelada görünen oranlarla yatırımcının eline geçen kazancın aynı olmadığını söylüyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

MEVDUAT FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN FARK

Bankalarda standart mevduat faizleri yüzde 41-42 seviyelerinde seyrederken, bazı bankalar “hoş geldin faizi” adı altında yüzde 46-47’ye varan oranlar sunuyor. İlk bakışta daha kazançlı görünen bu hesaplarda ise önemli detaylar bulunuyor.

TABELADA YAZAN YÜZDE 46 CEBE GİREN YÜZDE 39

CNN Türk'e konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, yüksek faiz veren günlük hesaplarda yatırımcının beklediği getiriyi elde edemeyebileceğini belirtti.



Bilal Emin Turan'ın açıklamaları şöyle:

Haberin Devamı

"Piyasada yüzde 41-42 standart faiz, yüzde 46-47 de hoş geldin faizi var. Yüksek faiz her zaman yüksek getiri sunmuyor. “Hoş geldin” adı altında sunulan faizler... 32 gün vadeli mevduatın sunduğu faizden daha az getiri sağlayabiliyor. Günlük hesaplarda özellikle anlık para giriş çıkışları yapılabiliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

YATIRIMCININ CEBİNE GİREN ORAN DEĞİŞEBİLİR

Örneğin, 100 bin lirayı 32 gün vadeli mevduata yatırmak istediğinizde günlük hesap açarsanız, hoş geldin faizine aldanıp oradaki yüzde 46’lık faize bakarak hesap açtığınızda beklediğiniz getiriyi elde edemeyebilirsiniz. Çünkü paranızın yüzde 20’ye yakın oranını vadesiz hesapta tutmanız gerekiyor. Banka sadece geride kalan 80 bin liranız için faiz uyguluyor. Yüksek faiz sizi yanıltmasın. Mutlaka standart faiz ifadesine dikkat edilmeli ve standart faizle hesap açılmalı."