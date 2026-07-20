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UzmanparaBankaların sektörlere verdiği kredi tutarı 26 trilyonu aştı
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Bankaların sektörlere verdiği kredi tutarı 26 trilyonu aştı

20.07.2026 - 12:27 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Bankacılık#Kredi

Türkiye'de bankacılık sektörünün bu yılın mayıs ayı itibarıyla sektörel bazda kullandırdığı toplam kredi tutarı 26 trilyon 775 milyar 328,8 milyon liraya ulaşırken, en yüksek payı 6 trilyon 53 milyar 21,9 milyon lirayla imalat sanayisi aldı.

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Bankaların sektörlere verdiği kredi tutarı 26 trilyonu aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Mayıs 2025'te 19 trilyon 345 milyar 925,4 milyon lira olan toplam nakdi kredi (nakdi+takipteki kredilerin toplamı) hacmi, bu yılın mayıs ayında 26 trilyon 775 milyar 328,8 milyon liraya yükseldi. Kredi bakiyesindeki yıllık değişim yüzde 38 oldu.

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Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 23 ile imalat sanayisi aldı. Bu yılın mayıs ayı itibarıyla imalat sanayisine 6 trilyon 53 milyar 21,9 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı.

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EN FAZLA KREDİ KULLANDIRILAN SEKTÖR TEKSTİL OLDU

İmalat sanayisi başlığı altında 796 milyar 26 milyon 877 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise tekstil ve tekstil ürünleri oldu. Tekstil ve tekstil ürünlerini, 778 milyar 969 milyon 398 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün ile 695 milyar 672 milyon 246 bin lira ile ulaşım araçları takip etti.

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İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 17'lik pay ve 3 trilyon 95 milyar 198 milyon 128 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu.

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Söz konusu kredi tutarının 1 trilyon 786 milyar 97 milyon 43 bin lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 896 milyar 264 milyon 173 bin lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 412 milyar 836 milyon 521 bin lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.

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NAKDİ KREDİLERDE DEĞER BAZINDA EN FAZLA ARTIŞ İMALAT SANAYİSİNDE

BDDK verilerine göre, bu yılın mayıs ayı itibarıyla sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde geçen yılın aynı ayına göre değer bazında en fazla artış, 1 trilyon 531 milyar 555 milyon 50 bin lira ile imalat sanayisinde gerçekleşti. Söz konusu sektörde kredi hacmi oransal anlamda yüzde 34 arttı.

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İmalat sanayisini, yüzde 39 artışla 874 milyar 875 milyon 226 bin lira artan "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri sektörü" izledi. İnşaat sektörü ise yüzde 47'lik artışla 554 milyar 660 milyon 316 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

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Geçen yıl toplam nakdi kredi miktarında en fazla oransal değişimin yaşandığı sektör ise yüzde 64,9 artışla savunma ve kamu yönetimi ve zorunlu sosyal güvenlik oldu. Söz konusu dönemde düşüş yaşayan bir sektör olmadı.

KOBİ'LERE 7 TRİLYON 26,6 MİLYAR LİRA KREDİ DESTEĞİ SAĞLANDI

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Mayıs ayı itibarıyla KOBİ'lere sağlanan kredi hacmi 7 trilyon 26 milyar 625 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin dağılımına bakıldığında, bankalar tarafından mikro işletmelere 1 trilyon 866 milyar 179 milyon lira, küçük işletmelere 1 trilyon 846 milyar 742 milyon lira ve orta büyüklükteki işletmelere 3 trilyon 313 milyar 703 milyon lira nakdi destek verildi.

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