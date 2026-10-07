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Başkentten 13,8 milyar dolarlık ihracat

07.10.2026 - 11:18 | Son Güncellenme:

#Ankara İhracat#ABD İhracat#Elektrik Ve Elektronik

Ankara'dan bu yılın 9 aylık döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 13 milyar 847 milyon 342 bin dolara yükseldi.

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Başkentten 13,8 milyar dolarlık ihracat

Ankara'dan yapılan ihracat da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 13 milyar 847 milyon 342 bin dolara ulaştı. Başkentten geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 418 milyon 736 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

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Ankara'nın ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde ABD'nin en fazla satış yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 1 milyar 120 milyon 694 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 959 milyon 968 bin dolarla Çin, 921 milyon 958 bin dolarla Slovakya, 904 milyon 658 bin dolarla Ukrayna ve 816 milyon 589 bin dolarla Almanya takip etti.

Ankara'nın ihracatında elektrik ve elektronik zirvede

Başkentten bu yılın 9 ayında yapılan dış satımda "elektrik ve elektronik" 1 milyar 810 milyon 550 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 555 milyon 805 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 1 milyar 432 milyon 762 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 1 milyar 285 milyon 336 bin dolarla "makine ve aksamları" ile 1 milyar 196 milyon 185 bin dolarla "madencilik ürünleri" izledi.

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Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 175,2 ile "süs bitkileri ve mamulleri" oldu. Bu alanı, yüzde 111,3 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 90,7 ile "elektrik ve elektronik", yüzde 67,2 ile "halı" sektörleri takip etti.

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