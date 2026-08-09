Batarya neden yanıyor? Elektrikli araçlarda ölümcül risk

Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artarken, trafikte de bu araçları görmek artık sıradan hale geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobiller ocak-temmuz döneminde 259 bin 970 adetlik satışa ulaşarak toplam otomobil pazarının yüzde 51,7'sini oluşturdu.

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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte güvenlik konusu da daha fazla önem kazanmaya başladı. Son olarak Kayseri'de yaşanan bir olay, elektrikli araç bataryalarının taşıdığı riskleri yeniden gündeme getirdi.

Kayseri'de elektrikli araç şarj istasyonunda şarj olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ve suyla müdahalesi sırasında araçta patlama meydana gelirken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Peki elektrikli araç bataryaları neden alev alabiliyor? Böyle bir durumda sürücüler nasıl hareket etmeli?

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SORUN HER ZAMAN SÜRÜCÜDEN KAYNAKLANMIYOR

Otomotiv Uzmanı Sercan Oktay, elektrikli araçlarda yaşanan problemlerin her zaman doğrudan sürücü kaynaklı olmadığını, elektronik sistemlerde meydana gelebilecek arızaların da yangınlara neden olabileceğini söyledi.

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Elektrikli araçlarda üreticinin bakım kurallarına uymak gerektiğini ifade eden Oktay, "Bu normal arabalar için de geçerlidir. Eğer bakım sürecini geçirirseniz sorun yaşayabilirsiniz. Ancak şöyle de bir durum var; diğer örneklere bakılırsa her araç, güncelleme kaçırıldı diye yanmadı. Bakımını hiç aksatmayan sürücülerde de zaman zaman bu problemler yaşanabiliyor. Dolayısıyla sorun bire bir sürücüden kaynaklanmıyor, bazen tamamen elektronik bir durumdan oluşabiliyor." ifadelerini kullandı.

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YANGINLARIN BİRÇOK SEBEBİ OLABİLİR

Oktay, bataryada oluşabilecek yangının birçok sebebe dayanabileceğini belirterek, "Bazen her gün kullandığımız telefonun bile neden arıza yaptığını anlayamıyoruz çünkü karşımızda küçük bir beyin var. Elektrikli arabalarda da durum böyle. Batarya, sıcaktan soğuktan etkilenebilir, tekerleğin çukura girmesiyle etkilenebilir, elektriği kesmesi gereken noktada kesemediği için bataryada yangın çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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DÜZENLİ BAKIM RİSKİ AZALTIYOR

Elektrikli araçlarda yangına neden olabilecek etkenlerden biri de "termal kaçak" olarak gösteriliyor. Hasar gören veya üretim kaynaklı kusur bulunan bataryalarda hücreler kontrolsüz şekilde ısınarak zincirleme reaksiyona dönüşebiliyor ve yangına neden olabiliyor.

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Bu gibi olası durumlar için aracın bakım takviminin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Vatandaşın bu tür olayların önüne geçmek için teknik olarak yapabileceği doğrudan bir müdahale bulunmuyor. Bu sorunlar tamamen sistemin kendi kendine devreye giremeyip, ısınarak yangın çıkartmasıyla ilgili oluyor. Bu nedenle araç bakımının atlanmaması gerekiyor." dedi.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALIRSA NE YAPILMALI?

Elektrikli araçtan duman veya alev çıktığının görülmesi ya da yanık kokusu alınması halinde aracın güvenli bir noktada durdurulması, araçtaki herkesin dışarı çıkarılarak en az 30 metre uzaklaşması gerekiyor. Kişilerin güvenliği sağlandıktan sonra 112 aranarak durumun yetkililere bildirilmesi ve sürücülerin kendi imkanlarıyla müdahale etmemesi büyük önem taşıyor.

HASARLI BATARYALARDA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT!

Uzmanlar, hasar gören elektrikli araçlarda yüksek voltajlı batarya ve bağlı sistemlerin enerji taşımaya devam edebileceğine dikkat çekerken, açıkta kalan kablo ve elektrikli bileşenlerin elektrik çarpması riski oluşturabileceğini belirtiyor. Hasar gören bataryalardan zehirli ve yanıcı gazların açığa çıkabileceği de ifade ediliyor.

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Bu nedenle uzmanlar, yangına karışan veya hasar gören elektrikli araçlara sürücülerin kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine güvenlik ekiplerinin yönlendirmelerine uymasını öneriyor.

GÜVENLİK KAYGILARI TERCİHİ ETKİLİYOR

Oktay, elektrikli araçların benzinli araçlara göre çok daha tasarruflu olduğunu ancak vatandaşların, elektrikli araçlarda yaşanabilecek olası tehlikelere karşı daha çok hibrit modele yönlendiklerini belirtiyor.

"Geçtiğimiz günlerde elektrikli araca sahip bir tanıdığımız, arabanın güncellemesini zamanında yaptıramayınca sürüş esnasında arabanın direksiyonu ve gazı kitlendi dolayısıyla bir kaza meydana geldi. Elektrikli araçlarda zaman zaman yaşanan bu tarz bu problemler nedeniyle vatandaşlar yarı analog sisteme sahip hibrit modellere daha sıcak bakıyor."