Batı Akdeniz'de 40,6 milyon dolarlık kiraz ve vişne ihracatı yapıldı

Tarımsal üretimde geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan kaybın ardından Batı Akdeniz’de, bu sezon gerçekleşen rekolte artışı, ihracat verilerine de yansıdı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre; Antalya, Burdur ve Isparta’da üretilen yaş sebze ve meyve ihracatından haziran ayında 80,5 milyon dolar gelir sağlandı. Bu gelirin yarısı, kiraz ve vişne ihracatından gerçekleşti. Haziran ayında Batı Akdeniz'den 40,6 milyon dolar kiraz ve vişne ihracatı gerçekleşti, ayrıca geçen yıla göre yüzde 376 artış kaydedildi.

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BİBER, İHRACATTA İLK SIRADA

Antalya, Burdur, Isparta’da; ocak-haziran dönemindeki ihracat verilerinde yaş meyve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Yaş meyve sebze sektörünün 6 aylık dönemde ihracatı geçen yıla göre yüzde 16,45 artarak 491,1 milyon dolara yükseldi. Bu gelirin 168,7 milyon doları, biber ihracatından gerçekleşti. 6 aylık dönemde biber, Batı Akdeniz’in en fazla ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü olma özelliği taşıdı.

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491,1 MİLYON DOLAR GELİR

Batı Akdeniz'de maden ve metaller sektörü, en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci sektör oldu. İhracat geliri 6 ayda 235,7 milyon dolara ulaşan maden ve metaller sektöründe en fazla ihraç edilen ürün, mermer- doğal taş oldu. Mermer- doğal taş ihracatından 173 milyon dolar gelir elde edildi. Antalya, Burdur, Isparta illerinde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründen 178,1 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller sektöründen 68,9 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.

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171 ÜLKEYE İHRACAT

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Ocak-haziran döneminde Batı Akdeniz'den en fazla ihracat, Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’ya 120,1 milyon dolar, Rusya’ya 103,4 milyon dolar, Çin'e 98,1 milyon dolar, Birleşik Devletler'e 94 milyon dolar, Romanya’ya 78,7 milyon dolar ihracat yapıldı. Antalya, Burdur, Isparta'dan 1904 firma ile 171 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi.