Batı Akdeniz'den 2 milyar dolarlık ihracat

Can, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,62'lik artışla 1 milyar 968 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ifade etti.

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Bu dönemde en fazla yaş meyve sebze sektöründe dış satım yapıldığını belirten Can, şu bilgileri verdi: "Yaş meyve sebze sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,42 oranında artışla 611 milyon 842 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektörün bu dönemde en fazla ihraç ettiği ürün ise 189 milyon 760 bin dolarla biber oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör ise madencilik ürünleri oldu. Bu sektörümüzden 335 milyon 400 bin dolarlık yurt dışı satışı yapıldı. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün ise mermer ve doğaltaş."

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Can, maden sektörünü mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ile demir ve demir dışı metallerin takip ettiğini belirtti.

Birlik üyesi 2 bin 95 firmanın 172 ülkeye ve bölgeye ihracat yaptığına dikkati çeken Can, "En fazla ihracatı 179 milyon 806 bin dolarla Almanya'ya yaptık. Listenin ikinci sırasında ise bölgemizin son dönemdeki yıldız pazarı ABD yer aldı. Bölgemizdeki firmalardan ABD'ye 8 ayda 150 milyon dolarlık satış yapıldı. Üçüncü sıraya Çin, dördüncü sıraya Rusya ve beşinci sıraya da Romanya yerleşti." ifadesini kullandı.

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Mehmet Ali Can, bölge ihracatını artırmak amacıyla yurt dışı fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve URGE projeleri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.