Batı Akdeniz'den ilk çeyrekte 166 ülkeye ihracat

28.04.2026 - 11:35 | Son Güncellenme:

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, yılın ilk çeyreğinde 166 ülkeye başta yaş meyve ve sebze olmak üzere 25 sektörde satış yaptı.

Batı Akdenizden ilk çeyrekte 166 ülkeye ihracat

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 736 milyon 865 bin dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Bölgenin ihracatında yaş meyve ve sebzenin ilk sırada, maden ve metallerin ikinci, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinin üçüncü sırada bulunduğunu belirten Can, bu 3 sektörün bölge ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğunu kaydetti.

İhracat İspanya'da yüzde 65, Polonya'da yüzde 59 arttı

Bölgeden yılın ilk çeyreğinde 1525 ihracatçı tarafından 166 ülkeye satış yapıldığını dile getiren Can, "Birinci sırada Almanya, ikinci sırada Romanya ve üçüncü sırada Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor." dedi.

Çin'i Rusya, ABD, Ukrayna, Hollanda, Bulgaristan, Polonya ve İspanya'nın takip ettiğini söyleyen Can, bu dönemde bazı pazarlarda yüzde 50'nin üzerinde artışlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İhracatın İspanya'ya yüzde 65, Polonya'ya yüzde 59, Çin'e yüzde 31 artış gösterdiğini ifade eden Can, "Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya ve İspanya'da oransal bazda ciddi artışlarımız görülmekte. Bu artışlarla bu ülkeler en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdi." diye konuştu.

Rota Uzak Doğu, ABD ve Kanada

Mehmet Ali Can, ihracatın artmasında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'nin de önemli rolü olduğunu söyledi.

UR-GE ile firmaların ulaşmakta zorlandığı bölgelere Ticaret Bakanlığının desteğiyle ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anlatan Can, firmaların birbirlerini daha güvenli bir ortamda tanıdığını, işletmeden işletmeye ticaret modeli (B2B) çerçevesinde görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl da UR-GE projelerine ağırlık vereceklerini vurgulayan Can, "Mevcut ihracat yaptığımız ülkelerden ziyade daha az pazar payı olan ülkelere ziyaret edeceğiz. Bunların başında Uzak Doğu, ABD ve Kanada gibi ülkelere heyet ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçede olağanüstü genel kurul kararı Mehmet Ali Aydınlara eski başkanlardan destek
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı! Mehmet Ali Aydınlar'a eski başkanlardan destek
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı İranın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi Tüm çıkışlar kilitlendi
Beyaz Saray’daki gizli toplantı sızdı, kulisler karıştı! İran'ın teklifi ortaya çıktı, Trump ne yanıt verdi? 'Tüm çıkışlar kilitlendi'
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış Mesele Şii ya da Sünni mi ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
1500 yıl önce Kur’an’da yazılmış! Mesele Şii ya da Sünni mi? ‘Devletin ayakta kalma sırrı’
Altında haziran beklentisi Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı
Altında haziran beklentisi! Piyasalarda kafalar karıştı: Müzakere mi, savaş mı?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkVALİ DİLEK
Zafer Şahin
Zafer Şahinİnsanlık algoritmaya karşı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYılmaz Morgül’ü küstüren şarkıcılar
Eren Aka
Eren AkaSizin oraların nesi meşhur?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaDört açık artırmaya sığan 79 yıllık birikim
İlgili Haberler
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Levent’teki saldırıda yeni gelişme
Hava bir anda değişiyor Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Hava bir anda değişiyor! Meteoroloji ve AKOM gün verdi... Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü
Kanser tedavisi gören eşini öldüren sanığın savunması: 'Halimi hatırımı sormadı, yatarken arkasını döndü'
Beni tahrik etti demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi
'Beni tahrik etti' demişti... 9 kurşunla infazda karar değişmedi