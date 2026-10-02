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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti

02.10.2026 - 13:44 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#TEKNOFEST Güneydoğu#Demirören

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu olduğunu söyledi.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti
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TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa’yı sardı İşte festivalden renkli kareler
TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa’yı sardı İşte festivalden renkli kareler
TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa’yı sardı İşte festivalden renkli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in medya paydaşı Demirören Medya Grubu tarafından 250 metrekarelik bir alanda kurulan TEKNOFEST standını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, “TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da bütün final yarışmacılarıyla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor. Muazzam bir heyecan var. Bizler de bu heyecanın parçası olmaktan, destek vermekten dolayı mutluyuz.” dedi.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti

7’DEN 77’YETEKNOFEST

Güneydoğu’da 157 paydaşları olduğunu ifade eden Bayraktar, “Bu vesileyle Demirören Medya’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu bu. Her bir çadırda farklı bir dünya var. Sanat dünyasından teknolojiye, biyoteknolojiden robotiğe, insansız hava araçlarında yapay zekaya kadar birçok yarışma var. 7’den 77’ye tüm milletimizin sahiplendiği bir heyecan var.” diye konuştu.

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EN GURURLU PROJE

Bayraktar, festivalin ikinci gününde 200 bin ziyaretçiye ulaştıklarını dile getirerek “Hedefimiz, Milli Teknoloji Hamlesi yolunda ülkemizi güçlü ve müreffeh kılmak adına yeni nesil teknolojilerde gençlerimizin yönlendirilmesi, bir fikirle ortaya çıkmaları, hayallerinin peşinde koşmalarıdır. TEKNOFEST, parçası olup da en çok gurur duyduğum projelerden bir tanesi.” dedi.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti

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DİMİ’YE TEBRİK

Bayraktar, açıklamalarının ardından Demirören Medya standını inceledi. Demirören Medya ekosistemi içinde geliştirilen, yerli ve milli AI asistanı ‘Dimi’ ile özel olarak ilgilenen Bayraktar, Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur’dan projeyle ilgili bilgi aldı.

Dimi’nin çalışma sistematiği ile ilgili sorular yönelten Bayraktar, sistemi beğendiğini belirterek projeyi geliştiren ekipleri tebrik etti. Bayraktar’a Demirören Yazılım Ekibi tarafından hazırlanan TEKNOFEST Bilgi Yarışması ile ilgili de sunum yapıldı.

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YAPAY ZEKA PROJELERİ

Bayraktar, ziyareti sırasında Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini de inceledi. AI Future Verse isimli yapay zekâ gelecek simülasyonu hakkında bilgi alan Bayraktar, yapay zekâ ile spikerlik deneyimi sunan AI Reporter Studio projesi ile ilgili öğrencilerle sohbet etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Demirören Medya standını ziyaret etti

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KOLEKSİYON ESERLER

Bayraktar, Demirören Yayınları’nın standında da “Kültürel Mirasın İzinde” ilkesiyle hazırlanan 27 koleksiyon eseri inceledi. Ayasofya’nın cami oluşunun 6’ncı yılı için basılan "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli albüm kitap ile ilgili bilgi aldı.

Bayraktar’a ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti.

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