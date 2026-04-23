23.04.2026 - 15:53 | Son Güncellenme:

Baykar'ın sahip olduğu uçak üreticisi Piaggio Aerospace, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için ilk müşterisiyle sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa merkezli bir operatör, P.180 Avanti NX modelinden 2 sipariş vererek uçağın lansman müşterisi oldu. Sözleşme, Almanya'da düzenlenen AERO Friedrichshafen 2026 fuarında duyuruldu.

Sipariş edilen 2 Avanti NX uçağının, yönetici iş jeti konfigürasyonunda teslim edilmesi planlanırken, uçaklarda hava ambulansı görevlerine uyum sağlamak amacıyla sedye modülleri de yer alacak.

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Giovanni Tomassini, Avanti NX'in tanıtımından kısa süre sonra satış sözleşmesi imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Son dakika... Orta Doğu'da 'yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Orta Doğu'da 'yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!Haberi Görüntüle

Tomassini, "Uzun bir aradan sonra AERO Friedrichshafen'e geri dönmek ve iki uçak için sözleşme imzalamak, Baykar'ın desteğiyle havacılık pazarına güçlü bir geri dönüş yaptığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Avanti NX, P.180 tasarımını temel alan Avanti ailesinin en yeni versiyonu olarak geliştirildi. Yeni modelde sistemler, kabin iç tasarımı, verimlilik ve güvenilirlik alanlarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Piaggio Aerospace, artan talebe paralel olarak önümüzdeki yıllarda üretimi kademeli olarak artırmayı planlıyor. Şirket, önümüzdeki on yıl içinde yıllık üretimi 30 uçağa kadar çıkarmayı hedefliyor.

İbrahim Tatlıses 'mirasımı devlete bırakıyorum' dedi ama bu mümkün mü? İmparator'a 'saklı pay' engeli!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİbrahim Tatlıses 'mirasımı devlete bırakıyorum' dedi ama bu mümkün mü? İmparator'a 'saklı pay' engeli!Haberi Görüntüle

Bu yıl ayrıca P.180 modelinin ilk uçuşunun 40. yıl dönümü de kutlanıyor. Özgün aerodinamik tasarımı sayesinde uçak, hem iş jetleri hem de özel görevler için yüksek performans sunmaya devam ediyor. Jet sınıfı performansı turboprop verimliliğiyle birleştiren Avanti NX, sınıfındaki en düşük karbon salımı değerlerinden birine sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Sipariş edilen iki uçağın, operatörün mevcut iş jetleri filosuna katılarak hem üst düzey yolcu taşımacılığı hem de kritik tıbbi tahliye görevlerinde kullanılması bekleniyor.

Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket
Hindistandaki kayıp kabile İsraile göç ediyor Şafak Kanatları Operasyonu başladı
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
Tunca BenginGüçlü olmak mecburiyet...
Melih AşıkNİSAN COŞKUSU
Hakkı ÖcalTrump’a barış, Netanyahu’ya savaş lazım
Ali Eyüboğlu‘Yakışıklı mısırcı’ya akademik bir bakış
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde stratejik kararsızlık
Eren Aka‘Randevu yok, 500 milyon euro zarar var’
Çağdaş ErtunaArter’in çocuklara yaratıcı katkısı
Osman Gençer11 kent bir daha böyle buluşamaz
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhmet Cevdet Paşa’nın Mâ’ruzâtı
İletişim Başkanı Duran: Çocukların neşe ve sevinci aynı dili konuşur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Örgüt sürece riayet etmiş olsaydı bu mesele çoktan bitmiş olurdu
Adana'da kahreden olay! Serinlemek isterken canından oluyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor