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Baykar’dan gökyüzünde güç gösterisi! K2’ler sürü halinde havalandı

01.08.2026 - 11:45 | Son Güncellenme:

#Baykar K2 Kamikaze#İnsansız Hava Aracı#Otonom Uçuş

Baykar'ın yeni K2 Kamikaze İHA'ları, otonom ve formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı. 10 adet K2 Kamikaze İHA, sürüş formasyonunda uçarak dikkat çekti.

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Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar tarafından üretilen K2 Kamikaze İHA'larının otonom ve formasyon sürüş testi görüntülerini paylaştı. Görüntülerde 10 adet K2 Kamikaze İHA, sürü formasyonunda uçuşunu gerçekleştirdi. Testin tamamlanması ile K2 İHA'lar inişini başarıyla gerçekleştirdi.

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Yapay zeka destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki "feda edilebilir" sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. AR-GE çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Baykar’dan gökyüzünde güç gösterisi K2’ler sürü halinde havalandı

ELEKTRONİK HARBE KARŞI KESİNTİSİZ GÖREV

K2 Kamikaze İHA'nın seyrüsefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 Kamikaze İHA, tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyrüsefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor.

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Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor. Platform, ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip bulunuyor. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.

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Baykar’dan gökyüzünde güç gösterisi K2’ler sürü halinde havalandı

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SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE İHA’SI

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Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor.

800 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kilogramlık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. 2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.

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Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Son 3 yılda dünya SİHA pazarının ilk sırasında yer alan Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

 

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