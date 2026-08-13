Baykar'ın ihracat başarısı vergi rekortmenliği getirdi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında 5 yıl art arda Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

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Selçuk Bayraktar, 2025 vergilendirme döneminde 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu.

Ödenen vergi, Baykar'ın bir önceki yıl elde ettiği kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı stopajının ardından gerçekleşti. Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık artışta ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.

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ÖZ KAYNAKLA SÜRDÜRÜLEBİLİR AR-GE VE YATIRIM

Kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, devletten nakit teşvik, hibe veya sipariş garantisi almadan faaliyetlerini sürdürüyor.

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Şirket, aynı zamanda kuruluşundan bugüne kadar banka kredisi dahi kullanmadan AR-GE ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor.

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Gelecek vizyonunu uzay teknolojileri dahil yüksek teknolojinin yeni alanlarına yönelten firma, 2003 yılında başlayan AR-GE yolculuğundan bu yana elde ettiği toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan sağladı.

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İHRACATTA 2,2 MİLYAR DOLARLIK YENİ REKOR

Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile olmak üzere 39 farklı ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı.

2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1,2 milyar dolara, 2023 ve 2024'te 1,8'er milyar dolara çıkaran firma, 2025 yılında bu rakamı 2,2 milyar dolara ulaştırdı.

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Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye genelinde tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasındaki yerini üst üste 3'üncü kez korurken, küresel SİHA pazarındaki liderliğini de pekiştirdi.

İSTİHDAM 8 BİN 500'Ü AŞTI

Yüksek teknoloji odaklı insan kaynağı yatırımlarını sürdüren şirket, yurt içi ve dışı iştiraklerinde 8 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.