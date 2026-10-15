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Baykar'ın SİVRİSİNEK'leri hedefleri bir bir imha etti! Ateş Serbest-2026'da gövde gösterisi

15.10.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Baykar#Ateş Serbest-2026#Ateş Serbest-2026 Tatbikatı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız hava araçları ve akıllı sistemler, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikatta 10 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, belirlenen hedefleri salvo dalışla imha etti.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda, Baykar tarafından geliştirilen insansız platformlar farklı görevler icra etti.

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Tatbikata AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), K2 Kamikaze İHA, SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) ve KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi katıldı.

Baykarın SİVRİSİNEKleri hedefleri bir bir imha etti Ateş Serbest-2026da gövde gösterisi

OTONOM SÜRÜ HAREKATIYLA HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Tatbikat kapsamında havalanan 5 K2 Kamikaze İHA, yer kontrol istasyonuyla kurulan bağlantı üzerinden havadaki 20 SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat'ın kontrol ve koordinasyonunu sağladı.

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Otonom sürü harekâtı gerçekleştiren gruptan ayrılan 10 SİVRİSİNEK, belirlenen noktalara salvo dalış yaparak hedefleri tam isabetle imha etti.

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Bayraktar KALKAN DİHA ise Baykar tarafından geliştirilen ve ilk kez kullanılan BG-180 3E Üç Eksen Stabilizasyonlu Elektro-Optik sistemiyle hedeflerin tespit, takip ve kontrolünü gerçekleştirdi.

Baykarın SİVRİSİNEKleri hedefleri bir bir imha etti Ateş Serbest-2026da gövde gösterisi

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AKINCI VE BAYRAKTAR TB2'DEN HASSAS VURUŞ

Tatbikatta görev alan iki AKINCI'dan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan ilki, TEBER, TOLUN, MAM-L TV ve MAM-T mühimmatlarıyla belirlenen hedefleri vurdu.

Çorlu'dan havalanan diğer AKINCI ise MURAD Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarıyla hava ve kara hedeflerinin tespitini gerçekleştirdi.

TSK envanterindeki Bayraktar TB2'den ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi de hedefini başarıyla vurdu.

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AKINCI ve Bayraktar TB2, tatbikat kapsamında selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Baykarın SİVRİSİNEKleri hedefleri bir bir imha etti Ateş Serbest-2026da gövde gösterisi

MÜŞTEREK HAREKAT KABİLİYETLERİ SERGİLENDİ

Baykar tarafından geliştirilen insansız platformlar, tatbikat kapsamında üstlendikleri görevleri tamamladı.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle insansız sistemlerin ağ merkezli muharebe ortamında eş zamanlı görev yönetimi, otonom sürü harekâtı, hedef tespiti ve hassas vuruş kabiliyetleri sergilendi.

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Tatbikatta farklı insansız platformların koordineli görev icra etmesiyle müşterek harekât kabiliyetleri de ortaya konuldu.

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