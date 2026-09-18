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Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten Türkiye'de yeni uçak satışı

18.09.2026 - 17:33 | Son Güncellenme:

#Baykar#Uçak Satışı#Türk Operatör

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace, Türkiye'deki bir operatöre 2 adet P.180 Avanti EVO uçağı tedarik edecek.

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Baykarın sahip olduğu Piaggio Aerospaceten Türkiyede yeni uçak satışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu satışla Piaggio Aerospace'in Türkiye pazarındaki varlığı daha da güçlenecek. Anlaşma kapsamında 2 yeni P.180 Avanti EVO, Türk operatörün mevcut iş jeti ve helikopter filosuna katılacak.

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Hız, verimlilik ve kabin konforunu bir arada sunan P.180 Avanti EVO, farklı görev ihtiyaçlarına yönelik kullanım özellikleriyle öne çıkıyor.

İlk kez 2015 yılında bir operatöre teslim edilen P.180 Avanti EVO, P.180 platformunun tasarım özelliklerini korurken teknoloji ve sistemler açısından yapılan geliştirmelerle evrimini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Cristian Toninelli, anlaşmanın şirket ve P.180 Avanti EVO açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Büyüyen P.180 kullanıcıları topluluğuna yeni bir Türk operatörü daha dahil etmekten ve geniş bir pazar yelpazesinde değerini kanıtlamış bir uçağa yönelik ilginin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Satışın, Piaggio Aerospace'in Türkiye pazarına yönelik taahhüdünü ve müşterilere uçakların operasyonel ömrü boyunca kapsamlı destek sağlama yaklaşımını da güçlendirdiği belirtildi.

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Öte yandan şirket, dünya genelinde müşteri ilgisi görmeye devam eden P.180 Avanti EVO'nun ardından platformun yeni nesli Avanti NX için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Piaggio Aerospace, ilk siparişlerini aldığı Avanti NX'e potansiyel müşterilerce yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace, Baykar'ın bünyesine katılmasının ardından operasyonel sürekliliği yeniden sağladı, iş gücünü korudu, yeni endüstri planını onayladı ve satın alma sırasında verilen taahhütleri halihazırda aşan hissedar yatırımlarıyla desteklenen kapsamlı ürün ve marka yenileme süreci başlattı.

 

 

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