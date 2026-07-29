Bayraktar AKINCI, TOLUN-P ile hedefini tam isabetle vurdu

Atışa ilişkin bu gelişme, Baykar'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Buna göre, Bayraktar AKINCI TİHA, TOLUN-P güdümlü mühimmatıyla hedefini tam isabetle vurdu. Paylaşımda, atışa ilişkin videoya da yer verildi.

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ASELSAN'ın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda da "Elektronik harp ortamında görev başarısını artıran teknolojilerimiz, Bayraktar AKINCI’nın eş zamanlı ikili TOLUN atışı ile sahada fark yaratıyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu atışın yoğun elektronik harp ortamında gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, "ASELSAN KARETTA ile donatılan TOLUN P, 7 karıştırıcının bulunduğu elektronik harp ortamında hedefi tam isabetle vurdu." bilgisine yer verildi.