Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın sosyal medya hesaplarından, Bayraktar AKINCI'nın ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido Atış Testi'ne ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Alınan bilgiye göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, yerli alt sistemler ve mühimmatların entegrasyonu sayesinde kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda AKINCI, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ile gerçekleştirilen havadan bırakma testini başarıyla tamamladı.

AKINCI, test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ORKA ile havalandı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk testte, AKINCI’nın kanat altından güvenle ayrılan ORKA, belirlenen noktada başarıyla suya indi. Test faaliyetinin ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri dönen AKINCI, milli hafif torpidonun bir insansız hava platformundan ilk kez bırakılmasını sağlayarak denizaltı savunma harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinde kritik bir adımı daha geride bıraktı.

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DENİZALTI SAVUNMA HARBİNDE YENİ DÖNEM

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Baykar, milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız platformlar ve alt sistemlerle Türkiye’nin "mavi vatandaki" savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor.

Bayraktar TB3 SİHA'nın Baykar SAS POD sistemiyle sonoboy atışlarını başarıyla tamamlamasının ardından, AKINCI'nın ORKA torpidosunu havadan başarıyla bırakmasıyla su altı harbinde yeni bir konseptin temelleri atılıyor. Sonoboylardan elde edilen su altı akustik verilerini anlık olarak işleyebilen Bayraktar TB3 ve hafif torpido taşıma kabiliyeti kazanan AKINCI, denizaltıların tespitinden hedeflere yönelik angajmana kadar uzanan müşterek yetenekleriyle denizaltı savunma harbinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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GÖKYÜZÜNDEN DENİZLERİN DERİNLİKLERİNE

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, Bayraktar AKINCI’dan başarıyla ateşlenerek gökyüzünden deniz derinliklerine uzanan yeni bir kabiliyetin kapısını araladı.

"SİHA'ların çelik pençesini" oluşturan ROKETSAN ürünleri, artan çeşitlilikle aktif olarak kullanılıyor. ORKA'nın da bunlara eklenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

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Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen ve denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip ORKA, denizaltı savunma harbindeki çok yönlü yapısıyla "mavi vatanın" güvenliğinde kritik bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor. ORKA, yüksek hız, aktif/pasif sonar başlığı ile hedef tespiti ve dahili güdüm özellikleriyle görev yapıyor.

ROKETSAN, ileri mühendislik çözümleri ve sistemlerine kazandırdığı yenilikçi yeteneklerle, geleceğin harekat ortamına yön vermeye, Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık yolculuğuna güç katmayı sürdürüyor.