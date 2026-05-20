Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBayram öncesi Eminönü'nde fahiş fiyat denetimi artırıldı
HaberlerUzmanpara

Bayram öncesi Eminönü'nde fahiş fiyat denetimi artırıldı

20.05.2026 - 16:24 | Son Güncellenme:

#Eminönü#Bayram#Kurban Bayramı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin arttığı Eminönü'nde bulunan esnaf ve Mısır Çarşısı denetimlerini sıkılaştırdı.

Bayram öncesi Eminönünde fahiş fiyat denetimi artırıldı

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kahveci, lokumcu ve kuruyemişçiler başta olmak üzere işletmelerde ürün fiyat etiketleri, kasa ve reyon fiyat uyumu ile fahiş fiyat uygulamalarına yönelik kontroller yapıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Vatandaşların bayram öncesinde mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere fiyat etiketi yönetmeliğine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Ekipler, ürün etiketlerinde yer alan fiyatlarla kasa fiyatlarını karşılaştırırken, eksik ya da mevzuata aykırı uygulamalara ilişkin tutanak tuttu. Ayrıca açık satılan ürünlerde daranın düşüp düşmediği de kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine devam ettiklerini belirterek vatandaşların bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı-pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşların memleketlerine giderken alışveriş yaptıkları yol boyunca bulunan dinlenme tesisleri olmak üzere aynı anda denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Burada temel hedefin vatandaşların mağdur edilmemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Menteşe, "O açıdan başta fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Ürünün fahiş fiyatlı olup olmadığına bakıyoruz. Bugünkü fiyatlarla biz daha önceki fiyatları karşılaştırıp, aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip, bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendiriyoruz." dedi.

Haberin Devamı

Menteşe, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yine bayram öncesi indirimli alışverişlerde özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onların kontrolünü yapıyoruz. Vatandaşı yanıltıcı bir durum söz konusu ise onları kontrol edip, tutanağa bağlayıp, gerekli idari işlemleri uygulayacağız. Yaklaşık 14 Mayıs'tan beri bayram denetimlerimize yoğunlaştık. Bu bayrama kadar da denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz."

Haberin Devamı

İsmail Menteşe, vatandaşların bu konularla ilgili bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı'nın dijital platformlarındaki Haksız Fiyat Artışı Sistemini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin CİMER Sistemini ve tüketici bilgilendirme sistemi olan ALO 175'i arayarak karşılaştıkları olumsuzlukları bildirilmesi durumunda kendilerinin de gereğini yapacağını ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatyadaki 5.6lık depremi 2 hafta önce bildi Uyardığı yeni fay hattı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya'daki 5.6'lık depremi 2 hafta önce bildi! Uyardığı yeni fay hattı
Terörist Ben Gvir sahnede Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
Terörist Ben Gvir sahnede! Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Sumud aktivistlerine İsrail işkencesi
AKOM İstanbul için alarm verdi Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
AKOM İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 3 saate dikkat: Metrekareye 10 ila 15 kilogram yağış
Şampiyonlar Liginde Galatasarayın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın torbası ve muhtemel rakipleri belli oldu!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirUcuz adamları ciddiye almak...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEn büyük güvence?
Dilara Koçak
Dilara KoçakBayrama yaklaşırken
Asu Maro
Asu MaroÇok kültürlü, yaşsız festival
Servet Yıldırım
Servet YıldırımEnerji alarmı
Osman Gençer
Osman GençerYetkili servis mi vurgun servisi mi?
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçTürkiye’ye dev robot fabrikası!
İlgili Haberler
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Hafif ticari araç anne ve oğlunu altına aldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Son dakika.... Mehmet Akif Ersoy için istenen ceza belli oldu! 11 kez cinsel saldırı suçlaması
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor
Bakan Gürlek duyurdu: 15 yaş üstüne ağır ceza geliyor
Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme Mahkemenin beklediği rapor gelmedi: Dava 1 Temmuza ertelendi
Ferdi Zeyrek davasında yeni gelişme! Mahkemenin beklediği rapor gelmedi: Dava 1 Temmuz'a ertelendi