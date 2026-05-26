Bayram öncesi Eminönü'nde insan seli! Çarşıda adım atacak yer kalmadı
Bayram öncesi Eminönü’nde insan seli! Çarşıda adım atacak yer kalmadı

26.05.2026 - 15:54 | Son Güncellenme:

#Kurban Bayramı#Eminönü#Mısır Çarşısı

Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen binlerce İstanbullu, sabahın erken saatlerinden itibaren Eminönü’ne akın etti. Özellikle Mısır Çarşısı çevresinde oluşan yoğunluk dikkat çekerken, şeker, lokum, kuruyemiş, kahve ve hediyelik ürün satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Bayram alışverişinin gün boyu sürdüğü tarihi çarşılarda adım atmakta zorlanan vatandaşlar, fiyatları karşılaştırarak son hazırlıklarını yaptı. Esnaf ise geçen yıla göre hareketliliğin daha da arttığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi İstanbul’un kalbi Eminönü’nde adeta insan seli yaşandı. Bayram hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi çarşılara akın ederken, özellikle Mısır Çarşısı çevresinde yoğunluk dikkat çekti. Şeker, lokum, kuruyemiş, kahve ve çikolata tezgahlarının önü gün boyu dolup taşarken, bazı noktalarda yürümekte bile güçlük çekildi. Bayram sofraları ve misafirler için alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu hareketlilik, Eminönü’nü yeniden eski bayram günlerine çevirdi.

Yurt genelinde alarm! Bayramın ikinci günü başlıyor: Tam 4 gün devam edecek
EMİNÖNÜ'NDE ARİFE GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen İstanbullular, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelenlerin tercihi bölgedeki Mısır Çarşısı oldu.

Kurulan tezgahlardaki şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Alışverişe çıkanlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi Eminönü'nde insan seli Çarşıda adım atacak yer kalmadı

Alışverişin gün boyu sürdüğü Eminönü'nde hediyelik eşya ve baharat dükkanlarında da hareketlilik gözlendi.

Çarşılarda yoğunluk olduğunu ve satışların arttığını söyleyen esnaf Hasan Akbulut, "Bu yıl geçen seneye göre biraz daha kalabalık." dedi.

Bayram öncesi Eminönü'nde insan seli Çarşıda adım atacak yer kalmadı

"TÜRK HALKININ TERCİHİ KLASİK TÜRK LOKUMU"

Eksiklerini gidermek için Tarihi Yarımada'ya akın eden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih etti. Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu. Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü.

Çarşı esnaflarından Sedat Karakuş, vatandaşın önceliğinin kurbanlık almak olduğunu belirterek, "İnsanlar misafirlerini karşılama adına lokumu tercih ediyor. Kuruyemiş biraz daha seyrek gidiyor ama yabancı müşterilerin olduğu gibi Türk halkının da tercihi klasik Türk lokumu. Şu an satışlarımız devam ediyor." dedi.

CHP'de Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na teklif: Elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim
Yurt genelinde alarm! Bayramın ikinci günü başlıyor: Tam 4 gün devam edecek
4 ilde hızlı tren için geri sayım! Bakan Uraloğlu son bilgileri paylaştı: Yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz
Leao için 10 milyon Euro'luk teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe yarışta
Melih AşıkKEŞKE OLMASAYDI
Zafer ŞahinDevlet CHP'yi kurtardı
Ali EyüboğluEmre Kaya, Tarkan'a çarptı
Eren AkaTertemiz bir bayram için
Çağdaş ErtunaMardin Bienali'nden geriye kalanlar
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)KEDİDİR O! KEDİİİİİ
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: '2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin'
Trabzon'da heyelan dehşeti: Uçurumdan atıyordu bizi, zor kurtulduk
Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi
Kocaeli'de denizin bir kısmı turuncuya döndü! Yetkililerden açıklama gecikmedi