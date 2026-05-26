Bayram öncesi Eminönü’nde insan seli! Çarşıda adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul’un kalbi Eminönü’nde adeta insan seli yaşandı. Bayram hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi çarşılara akın ederken, özellikle Mısır Çarşısı çevresinde yoğunluk dikkat çekti. Şeker, lokum, kuruyemiş, kahve ve çikolata tezgahlarının önü gün boyu dolup taşarken, bazı noktalarda yürümekte bile güçlük çekildi. Bayram sofraları ve misafirler için alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu hareketlilik, Eminönü’nü yeniden eski bayram günlerine çevirdi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

EMİNÖNÜ'NDE ARİFE GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen İstanbullular, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelenlerin tercihi bölgedeki Mısır Çarşısı oldu.

Kurulan tezgahlardaki şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Alışverişe çıkanlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Alışverişin gün boyu sürdüğü Eminönü'nde hediyelik eşya ve baharat dükkanlarında da hareketlilik gözlendi.

Haberin Devamı

Çarşılarda yoğunluk olduğunu ve satışların arttığını söyleyen esnaf Hasan Akbulut, "Bu yıl geçen seneye göre biraz daha kalabalık." dedi.

"TÜRK HALKININ TERCİHİ KLASİK TÜRK LOKUMU"

Haberin Devamı

Eksiklerini gidermek için Tarihi Yarımada'ya akın eden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih etti. Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu. Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü.

Haberin Devamı

Çarşı esnaflarından Sedat Karakuş, vatandaşın önceliğinin kurbanlık almak olduğunu belirterek, "İnsanlar misafirlerini karşılama adına lokumu tercih ediyor. Kuruyemiş biraz daha seyrek gidiyor ama yabancı müşterilerin olduğu gibi Türk halkının da tercihi klasik Türk lokumu. Şu an satışlarımız devam ediyor." dedi.