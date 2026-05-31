UzmanparaBayram tatili Çeşmeli turizmcilere "güzel sezonun habercisi" oldu
Bayram tatili Çeşmeli turizmcilere "güzel sezonun habercisi" oldu

31.05.2026 - 10:39 | Son Güncellenme:

#Turizm#İzmir#Çeşme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan doluluk turizmcileri memnun etti.

Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomisiyle öne çıkan Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bayramdan önce başlayan yoğunluk, bayramla birlikte arttı. Tatili ilçede geçiren tatilciler, hem güneşli havada denize girdi hem de çevredeki tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buldu.

"Çeşme'de sadece deniz, kum, güneş yok"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, AA muhabirine, tatilde konaklama tesislerindeki doluluk ortalamasının yüzde 75'lere çıktığını söyledi.

Yoğunluğun bayramla beraber yükseldiğini anlatan Belge, "Sadece bayramda ilk 3 güne baktığımızda yüzde 95'ler seviyesine geldi. Bu da bize güzel bir sezonun habercisi oldu. Artık sezon da başlamış sayıyoruz. Çünkü İzmir, Çeşme çok güzel bir yer. Ege'nin değil Türkiye'nin incisi. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çeşme'de sadece deniz, kum, güneş yok, gastronomi, termal, tarih var." diye konuştu. 

 

Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Aziz Yıldırım resmen duyurdu: 2 santrfor ile prensipte anlaştık
'Milyoner' lise! Türkiye bu okulu konuşuyor... Bir yılda dudak uçuklatan ciro
'8 milyar dolarlık hata'
Utancın ABC'si...
Bayram sonrası
Hande Erçel ve Tarkan farkı!
Merz'e parti içi darbe hazırlığı
Umutla tükenmişlik arasında
Bayram sonrası detoks zamanı
İnsanı korumak mı? Yönetmek mi?
Çin: Devrimden dijital itaate
Son düzlükte ihtiyaç dengeli ev atmosferi
Bayramdan geriye ne kaldı?
1'i bebek 8 kişi can verdi! İşte facianın ilk dakikaları
İstanbullular tatilin son gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu
Bir babanın gururlu duruşu: Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum