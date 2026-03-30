Bayramda günlük akaryakıt tüketimi zirve yaptı

30.03.2026 - 15:11 | Son Güncellenme:

Bayram tatilini de içine alan 14-22 Mart döneminde günlük ortalama tüketim benzinde 23,1 milyon litre, motorinde 57,6 milyon litre olarak kaydedildi.

Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilini kapsayan dönemde akaryakıt talebi, günlük ortalamalarda son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, bayram tatilini de kapsayan 14-22 Mart döneminde toplam akaryakıt satışları 726,4 milyon litre olurken bunun 208,3 milyon litresini benzin, 518,1 milyon litresini motorin oluşturdu.

Bu dönemde yapılan toplam akaryakıt satışlarının yüzde 71,3'ünü motorin, yüzde 28,7'sini benzin oluşturdu. Günlük ortalama tüketim benzinde 23,1 milyon litre, motorinde 57,6 milyon litre olarak kaydedildi.

Bayram tatiliyle artan şehirler arası hareketlilik ve bireysel araç kullanımının etkisiyle akaryakıt talebi hızla yükselirken Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 19 Mart'ta motorin satışları 87,5 milyon litreye, benzin satışları ise 30 milyon litreye ulaşarak zirveye çıktı.

Geçen yıl bayram tatilini kapsayan 10 günlük dönemde toplam satış 750,3 milyon litre olarak kaydedildi. Günlük ortalama benzin satışı 21,3 milyon litre, motorin satışı 53,7 milyon litre seviyesinde gerçekleşti. 2024'te bayram döneminde toplam akaryakıt satışları 714,9 milyon litre olarak hesaplandı. Günlük ortalama benzin tüketimi 19,7 milyon, motorin tüketimi ise 51,8 milyon litre seviyesindeydi.

Bu yıl toplam satış hacminde kaydedilen gerileme, bayram tatilini kapsayan dönem uzunluğundaki farktan kaynaklandı ve günlük ortalama akaryakıt tüketimi son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

AKARYAKIT SATIŞLARI İÇİN ÖDENEN TUTAR 50 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Bu yıl toplam akaryakıt satışları için ödenen tutar yaklaşık 47,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bu tutarın 34,7 milyar lirasını motorin, 12,9 milyar lirasını benzin satışları oluşturdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak fiyatlar dönem içinde değişkenlik gösterdi. Böylece 14-22 Mart'ta motorinin litre fiyatı ağırlıklı ortalamada 67,08 lira, benzinin litre fiyatı ise 61,76 lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu yıl tatil boyunca en çok motorin satışı 68 milyon 72 bin 606 litre ile İstanbul'da gerçekleşirken bu şehri 33 milyon 596 bin 184 litre ile Ankara ve 25 milyon 220 bin 263 litre ile İzmir izledi.

Aynı dönemde, 43 milyon 238 bin 358 litre ile en çok benzin satışı İstanbul'da yapıldı. Onu, 19 milyon 381 bin 489 litre ile Ankara ve 11 milyon 837 bin 982 litre ile İzmir takip etti.

