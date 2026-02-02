Canlı Borsa
Bazı yatırım araçlarında limit sınırı genişletildi

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi.

02.02.2026 - 11:13 | | AA
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Duyuruda, bazı borsa yatırım fon sıraları ve emtia sertifikası fiyat değişme sınırlarının genişletildiği bildirildi.

Buna göre, GLDTR.F, ISGLK.F ve ZGOLD.F Borsa Yatırım Fon sıralarında uygulanan yüzde 10 alt fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye, GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 alt fiyat limiti oranı da yüzde 35'e çıkarıldı.

Duyuruda, Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören emtia sertifikası sırasında da uygulanan yüzde 5 alt fiyat limiti oranının bugün için yüzde 10'a yükseltildiği bildirildi.

