Bedelli askerlik ücreti yüzde 25 arttı! İşte yeni fiyat...

17.04.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:

#Bedelli Askerlik#Ücret#Resmi Gazete

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırıldı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya yükseldi.

Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Son dakika: Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREngelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobillerHaberi Görüntüle
Altını yükseltecek tek gelişme! ABD-İran masası piyasaları yerinden oynatacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltını yükseltecek tek gelişme! ABD-İran masası piyasaları yerinden oynatacakHaberi Görüntüle
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı