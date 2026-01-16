Belarus'ta kripto para bankası kuruluyor

Belarus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Lukaşenko tarafından onaylanan kararnameyi yayımladı. Buna göre, Belarus’ta kripto para bankası kurulmasına izin verilirken, kararnameyle ülkenin bilişim teknolojileri alanındaki itibarının güçlendirilmesi hedefleniyor.



Kararnamede, kripto para bankalarının geleneksel bankacılık faaliyetlerini kripto para işlemleriyle birleştirmesi öngörülürken, söz konusu bankaların kurulabilmesi için Belarus’taki Yüksek Teknoloji Parkı’nda kayıt yaptırması gerektiği belirtildi. Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının ardından bölgede kripto paralarla yapılan işlemlere yönelik talepte artış yaşandığına vurgu yapıldı.