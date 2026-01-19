Bessent, Trump'ın tarife kararını savundu

NBC'nin "Meet the Press" programında "Ulusal acil durum, ulusal acil durumdan kaçınmaktır. Bu başkanın stratejik bir kararı. Bu jeopolitik bir karar ve ABD'nin ekonomik gücünü sıcak bir savaştan kaçınmak için kullanabiliyor. Öyleyse neden yapmayalım. Başkan Trump stratejik davranıyor. Bu yılın ötesine bakıyor. Arktik'teki bir savaş için ne olabileceğine bakmak için gelecek yılın ötesine bakıyor" dedi.

Trump cumartesi günü Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yeni tarifeler uyguladığını açıkladı. Oran yüzde 10 olup, Grönland henüz Amerikan kontrolü altına girmezse 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkabilir.

Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa güçlerini Trump'a karşı birleşik ekonomik güçlerini kullanmaya çağırdı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Avrupa şantaja boyun eğmeyecek" dedi.