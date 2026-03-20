Bessent'ten İran petrolü açıklaması
HaberlerUzmanpara

Bessent'ten İran petrolü açıklaması

20.03.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırabileceklerini açıkladı.

Bessentten İran petrolü açıklaması

Bessent, Fox Business televizyonunda katıldığı yayında, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle baskı altında kalan petrol piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sevkiyat halindeki Rus petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdıklarını anımsatan Bessent, "Önümüzdeki günlerde, denizde bulunan İran petrolüne yönelik yaptırımları da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Bessent, bu miktarın yaklaşık 140 milyon varil olduğuna işaret ederek, bunun nasıl hesaplandığına bağlı olarak, İranlıların piyasaya sürmüş olduğu ve normalde tamamı Çin'e gidecek 10 gün ila 2 haftalık tedarik anlamına geldiğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Özünde, bu kampanyayı sürdürürken önümüzdeki 10 ila 14 gün boyunca fiyatları düşük tutabilmek adına, İran varillerini bizzat İranlılara karşı kullanmış olacağız." ifadesini kullandı.

Ellerinde kullanılabilecek daha pek çok araç olduğunu söyleyen Bessent, geçen hafta 400 milyon varille tarihin en büyük koordineli stratejik petrol rezervinin (SPR) piyasaya sürülmesinin onaylandığını anımsattı.

Bessent, "ABD fiyatları düşük tutmak amacıyla tek taraflı olarak bir SPR salımı daha gerçekleştirebilir." dedi.

DENİZDEKİ RUS PETROLÜNE 1 AYLIK YAPTIRIM MUAFİYETİ GETİRİLMİŞTİ

ABD yönetimi geçen hafta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

Tahrandan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Tahran'dan 5 ülkeye intikam füzesi yağmuru: Bir ilk yaşandı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Binlerce kişi camiye akın etti, kapıda uzun kuyruklar oluştu! Bayram namazı bir değil beş kez kılındı
Galatasarayda Osimhen için ameliyat belirsizliği Hedef Fenerbahçe derbisi
Galatasaray'da Osimhen için ameliyat belirsizliği! Hedef Fenerbahçe derbisi
İş dünyasında pandemi sonrası hibrit sancısı: Maaştan sonra ilk soru oldu Peki tablo ne diyor
İş dünyasında pandemi sonrası 'hibrit' sancısı: 'Maaştan sonra ilk soru oldu!' Peki tablo ne diyor?
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıkan doktor: Verilmiş sadakamız varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal D’ye tebrik
Meteoroloji haritayı güncelledi Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Meteoroloji haritayı güncelledi! Bayram boyunca sürecek: İstanbul dahil 20 kentte alarm
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi İstenen cezalar belli oldu
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu