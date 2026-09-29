Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBeştepe'deki kritik fon zirvesi sonrası yazılı açıklama! İşte alınan kararlar
HaberlerUzmanpara

Beştepe'deki kritik fon zirvesi sonrası yazılı açıklama! İşte alınan kararlar

29.09.2026 - 20:35 | Son Güncellenme:

#Beştepe Fon Toplantısı#Yatırım Fonları#Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Kritik toplantı 3 saat sürdü. İletişim Başkanlığı toplantıya ilişkin alınan kararları duyurdu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen eş güdüm toplantısında, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen Ekonomi Eş Güdüm Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Beştepedeki kritik fon zirvesi sonrası yazılı açıklama İşte alınan kararlar

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eş güdüm toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, katılımcılar görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan ve alınacak tedbirler hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulamıştır.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan fon soruşturması açıklaması: Vatandaşlarımızın hakkını koruyacağız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan fon soruşturması açıklaması: Vatandaşlarımızın hakkını koruyacağızHaberi Görüntüle

Bu kapsamda;

Haberin Devamı

• Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Haberin Devamı

• Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

• Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Haberin Devamı

• Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

• Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.

Haberin Devamı

Beştepedeki kritik fon zirvesi sonrası yazılı açıklama İşte alınan kararlar

ERDOĞAN DUYURMUŞTU: HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır."

Son dakika... TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu açıklaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... TFF'den MHK ve Ferhat Gündoğdu açıklamasıHaberi Görüntüle
İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına için kritik saatler: 3 ilçeye dikkat
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına için kritik saatler: 3 ilçeye dikkatHaberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Kıdeminin dolmasına 2 gün kala işten çıkarıldı AYMden emsal karar
Kıdeminin dolmasına 2 gün kala işten çıkarıldı! AYM'den emsal karar
A Milli Takımda çanlar Montella için çalıyor Kararları eleştiri konusu oldu
A Milli Takım'da çanlar Montella için çalıyor! Kararları eleştiri konusu oldu
Mustafa Sandalın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babasının malvarlıklarına el konuldu
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babasının malvarlıklarına el konuldu
Haraç çetesinden eski damat çıktı Ünlü yapımcı şikayetçi oldu: 3,5 milyon Euro’yu vereceksin
Haraç çetesinden eski damat çıktı! Ünlü yapımcı şikayetçi oldu: 3,5 milyon Euro’yu vereceksin
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkDAVALAR NE OLUR?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMesele sadece fon krizi değil
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİki şarkıcının üslup farkı!
Eren Aka
Eren AkaYakala-Bırak-Yaşat!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaOlivia Rodrigo’nun Çağlayan sürprizi
İlgili Haberler
Kocaelide toprak kayması: 2 bina tedbiren boşaltıldı
Kocaeli'de toprak kayması: 2 bina tedbiren boşaltıldı
Fon soruşturmasında flaş gelişme: 1.2 milyar liralık 5 lüks villaya el konuldu
Fon soruşturmasında flaş gelişme: 1.2 milyar liralık 5 lüks villaya el konuldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 10. Sporun Devleri Buluşuyor Ödül Töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Sporun Devleri Buluşuyor Ödül Töreni"nde konuştu
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulundan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'ndan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama