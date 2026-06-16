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Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon lira ceza

16.06.2026 - 09:28 | Son Güncellenme:

#Marketler#Ticaret Bakanlığı#Beyaz Et Fiyatları

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren ve beyaz ette fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Beyaz ette fahiş fiyata 10 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştır. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

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'FİYAT HAREKETLERİNİ YAKINDA TAKİP EDECEĞİZ'

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitlerin, gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında değerlendirildiği vurgulanarak, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla, üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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